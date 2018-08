Kluků se musím zastat. Vůli měli, tvrdí Hadamczik navzdory kanárovi

Skalpem Kanady fanoušky v generálce namlsali, jenže vstup do Hlinka Gretzky Cupu českým hokejistům do osmnácti let v kanadském Red Deer totálně nevyšel. Tenisovou terminologií řečeno dostali svěřenci kouče Aloise Hadamczika od Spojených států amerických kanára. „Podle výsledku zápas samozřejmě hodnotím hodně špatně,“ prohlásil šestašedesátiletý trenér pro hokej.cz po prohře 0:6.

Kouč reprezentace do 18 let Alois Hadamczik během tréninku.

Polovinu utkání to přitom na žádný debakl nevypadalo. Američané sice byli nebezpeční, i Češi si ale vytvářeli brankové příležitosti. Ještě ve 32. minutě prohrávali pouze o gól. Jenže pak přišel totální kolaps, když gólman Nick Malík obdržel během necelých pěti minut tři góly.

A Češi po studené sprše zcela vypadli z tempa.

„Přitom podle předvedené hry jsme byli do půlky utkání vyrovnaným soupeřem a hlavně během první třetiny jsme měli několik šancí. Právě jejich proměňování ale vidím negativně," mrzí Hadamczika.

„Od půlky utkání nám odešly nohy a síla. Byli jsme všude o krok později. Možná to bylo i tím, že v Kanadě jsme (teprve) třetí den a regenerace je pro hráče těžká. Kluků se musím zastat: vůle tady byla. Ale jak jsem řekl, byli jsme všude o krok pozdě," neuniklo Hadamczikovi.

Šanci na semifinále udrží jen výhra nad Rusy

Jeho svěřencům navíc absolutně nevycházela hra v přesilových hrách. Nejenže nevyužili jedinou z osmi, navíc dokonce při dvou svých početních převahách inkasovali. „Přitom si myslím, že (Američané) byli horší než Kanada. Nám hlavně chyběla síla. A dál to, že proti Kanadě jsme dodržovali herní systém, ale tentokrát, jak to bylo 0:3 a pak 0:4, se ten herní systém začal sypat a už to šlo všechno do háje," prohlásil útočník Michal Teplý.

Hladkou porážku už ale hokejisté hodili za hlavu. „Já bych z toho nedělal žádnou tragédii, v životě se staly i horší věci," řekl Teplý a už se koncentruje na další zápas skupiny s Ruskem, který startuje už dnes ve 23:00 SELČ.

Naději na postup do semifinále udrží jen výhra nad sbornou. Pokud nepřijde, Češi tak nenavážou na loňské stříbro a předloňské zlato z turnaje, který se ale v té době ještě konal v Břeclavi a Bratislavě.

Rusové však jsou v laufu, když ve svém úvodním duelu smázli Finy 7:2. „Třeba by nás po té výhře mohli podcenit," doufá Teplý. „Navíc my na Rusáky docela umíme, třeba minulý rok jsme je tady v Kanadě porazili. Česko – Rusko, to jsou vždycky vyhrocené zápasy, takže se na to moc těším," uzavírá sedmnáctiletý útočník Liberce.