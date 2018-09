Uplynulo sedm let od letecké tragédie v Rusku, zemřeli i tři čeští hokejisté

Tři fotografie posazené na české vlajce, na nich usmívající se tváře. Před nimi tři plápolající svíčky a velká kytice. Vedle se vyjímá bílý dres národního týmu. K tomu tři helmy a tři růže. To vše jako vzpomínka v sídle Českého hokejového svazu na trojici hráčů Jaroslavle, kteří zahynuli při letecké tragédii v Rusku. Taková byla situace před sedmi lety pár hodin po neštěstí.

Tragédie, hrůza, smutek. Slova, která provázela všechny ohlasy, nikdo nemohl uvěřit, že se tohle opravdu stalo.

Tisíce lidí a tisíce svíček na poslední cestě českých hokejistů.

Jan Handrejch

Hokejový svaz uctil památku tří českých hráčů hned po neštěstí v Rusku pietní akcí na Staroměstském náměstí a na jejich počet vyřadil čísla 4, 15 a 63 z reprezentace.

„Byli to hráči hokejové extratřídy, Pepu Vašíčka znám, ten přišel z Havlíčkova Brodu do Slavie. Pro všechny to je hrozná zpráva, je to hrozný. Tihle hráči udělali pro český hokej hodně, musíme jim být vděční," vyjádřil se k tragédii trenér Vladimír Růžička.

„Vůbec nenacházím slova, absolutně se s tím nemohu srovnat. Je to hrozné. Všichni ti kluci byli skvělí hráči, báječní lidé a hlavně tátové od rodin," řekl s velkým pohnutím v hlase tehdejší trenér národního týmu Alois Hadamczik.

