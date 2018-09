Startuje prodej vstupenek na hokejový šampionát 2019! Pořadatelé se inspirovali cenami při MS v Česku

Pořadatelé hokejového mistrovství světa, který se koná od 10. do 26. května příštího roku v Bratislavě a Košicích, zveřejnili ceny vstupenek. Prodej bude zahájen ve středu 19. září v devět hodin a 19 minut.

Vstupenky se budou prodávat ve třech fázích. V první budou k dispozici balíčky vstupenek na základní skupiny a play off, denní vstupenky na utkání základní skupiny a permanentky na všechna utkání v Bratislavě a v Košicích. Druhá fáze startuje v prosinci 2018 a budou k dispozici denní vstupenky na play off. Poslední fáze prodeje bude zahájena v únoru 2019, kdy budou k dispozici lístky na jednotlivé zápasy.

„Šampionát 2019 asi nebude nejnavštěvovanější vzhledem k infrastruktuře. Máme zkušenosti z roku 2011, ale tehdy byl jiný systém šampionátu. Řídili jsme se proto raději českým modelem z roku 2015," zdůraznil prezident Slovenského svazu ledního hokeje Martin Kohút.

Podle jeho slov se organizátoři snažili nastavit ceny tak, aby byly přijatelné pro širokou vrstvu fanoušků. „Snažili jsme se nepřekročit cenovou hladinu, kterou v našem regionu nastavilo sousední Česko při organizaci šampionátu v roce 2015," dodal Kohút.

Do prodeje půjde 75 procent celkové kapacity bratislavského Zimního stadiónu Ondreje Nepely (v průběhu šampionátu bude mít kapacitu 9774 míst) a košické Steel Arény (8165 míst). Denní vstupenky na utkání základní skupiny se budou v Bratislavě prodávat v ceně od 45 do 155 eur (1100 až 4000 korun), v Košicích od 45 do 175 eur (1100 až 4500 korun).

Ceny deních vstupenek na čtvrtfinále, semifinále, utkání o 3. místo a finále v Bratislavě se pohybují od 125 do 475 eur (3200 až 12 100 korun). V základní skupině budou k dispozici také vstupenky na jednotlivá utkání v ceně 10 až 75 eur (256 až 1920 korun). Permanentka na všechna utkání v Bratislavě (34 utkání) vyjde na 1590 až 2050 eur (40 700 až 52 400 korun), v Košicích (30 utkání) na 1015 až 1355 eur (26 000 až 34 700 korun).

Podrobné informace najdou fanoušci na oficiálním webu šampionátu 2019.iihfworlds.com.