Hledání reprezentačního asistenta končí. Říha si na střídačku vybral Mlejnka

„Mám radost, že jsme situaci dořešili. Karel Mlejnek teď působí v druholigovém Sokolově, takže bude mít dost času i na reprezentaci, a hlavně jak ho znám, je to zanícený člověk, který hokej miluje a udělá pro něj všechno," komentuje Říha výběr blízkého spolupracovníka.

„Mým přáním bylo složit partu lidí, kteří mají blízko k sobě hokejovým myšlením a dokáží si rozdělit práci tak, aby z toho profitoval národní tým," dodává kouč a přiznává, že každé extraligové kolo jsou členové realizačního týmu osobně v hledišti na některém zápase.

Reichel vyrazí do Švýcarska

Říha si navíc vzal na starost krajánky v KHL, Reichel jede příští týden sledovat českou hokejovou legii ve Švýcarsku. „Přikláním se k tomu, že je dobré se zeptat i klubových trenérů na hráče, jestli výkonností i chováním odpovídá standardu reprezentanta," míní Říha, jenž chce hodně dbát na disciplínu. „Nejen na ledě, nastavíme i vnitřní pravidla fungování týmu. Musí být vzájemný respekt s hráči, ale do kabiny patří i sranda. Trenér nemůže být jen despota."

První ostrou akcí národního týmu pod Říhovým vedením bude turnaj Karjala, který Češi začnou ve čtvrtek 8. listopadu doma v Praze proti Švédům. Vzhledem k termínové kolizi s finále Fed Cupu se ale bude hrát v holešovické hale.

„Utkáním vrcholí oslavy 110 let hokeje u nás, a tak bychom chtěli divákům předvést to nejlepší, co aktuálně může reprezentace nabídnout. Na víkendové zápasy turnaje do Helsinek mám v plánu vzít spíš mladší kluky," prozradil Říha, jenž spolu s asistenty už diskutuje o možné nominaci zřejmě až 27 hráčů.