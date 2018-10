Blamáž odvrácena, oddechl si Hadamczik. A ocenil hráče, jak čelili zákeřnostem Rusů

Oddechl si. A pořádně! Vždyť prohrát doma se sbornou i třetí přípravný zápas během necelého týdne by vůbec nebyla pěkná vizitka. Jenže česká hokejová osmnáctka se po dvou porážkách dokázala oklepat, sbornou na závěr v Příbrami zdolala 5:3, takže trenér Alois Hadamczik mohl na své tváři vyloudit alespoň částečný úsměv.

Trenér české hokejové reprezentace do 18 let Alois Hadamczik.

„Jsem samozřejmě rád, že jsme odvrátili blamáž. Nebyl jsem spokojený, protože i když to jsou přípravné zápasy, pořád reprezentujeme naši zemi. Jsem rád, že jsme vyhráli," přiznává Hadamczik v rozhovoru pro hokej.cz, že se osmnáctce závěrečnou výhrou podařilo alespoň částečně rehabilitovat za předchozí nezdary 1:4 a 0:5.

I v sobotním třetím duelu přitom prohrávali; nejprve 0:1, pak 1:2. Přesto se nesložili, svedli obrat ve skóre a v samém závěru duelu se pak vypořádali i s bitkou, kterou na ledě vyprovokovali Rusové a v níž pokračovali i ruští náhradníci v civilu na tribuně příbramského stadiónu.

„Dokázali jsme vyhrát a dokázali jsme čelit i té tvrdé rvačce. Týmu to dává kredit, že se nezalekl," potěšilo šestašedesátiletého kouče.

Oct 13, 2018 Friendly U18: Team Russia vs Czech fans pic.twitter.com/IApHDBVGgP — HockeyRU20 (@HockeyRU20) 13. října 2018

„S tím jedním utkáním jsme odjeli spokojeni, ale samozřejmě celkově spokojeni nejsme. Řekli jsme hráčům, na čem musí pracovat, a jsme rádi, že si zvedli sebevědomí tím, že dovedli takový zápas sehrát," hlásí trenér, jenž se seniorskou reprezentací získal na MS jedno stříbro a dva bronzy, včetně toho posledního pro Českou republiku z roku 2012.

Pro zápasy proti ruské osmnáctce nyní měl k dispozici značně omezený výběr hráčů. Mimo oficiální přestávku pro reprezentační zápasy totiž řadu hráčů kluby neuvolnily. „Je jasné, že ta absence byla znát. Těch deset hráčů, kteří tu nebyli, jsou vůdčí osobnosti týmu. Jsme malá země a není jednoduché je nahradit. Rusové mají úplně jinou kvalitu soutěže a jiný výběr," uvědomuje si Hadamczik.

Základem sebedůvěra, obětavost a bojovnost

„Zabudováváme tři obránce z druhé národní ligy a většinu hráčů z juniorky. Myslíme si, že než si někteří zvykli přejít na světové měřítko, udělali tolik individuálních chyb, že pak žádný systém nefunguje. Tady to bylo evidentně v prvních dvou zápasech znát," přemítal Hadamczik nad důvody prvních dvou proher.

Dopoledne před třetím zápasem proto svolal dlouhou poradu, na které svým svěřencům vytýkal individuální chyby. „Řekl jsem jim, že pokud tady chtějí být, tak je nemůžou dělat. Jinak je už prostě nebudeme nominovat. A že základ celé hry je abnormální sebedůvěra, obětavost a bojovnost," nechal Hadamczik nahlédnout do týmové kuchyně.

A hlavně mladíkům kladl na srdce, že s Rusy nemůžou hrát ofenzivní hokej. „Když ale proti nim hrajete dobrou defenzívu, mají problémy. V ten moment faulují, chtějí se prát. Protože chodí do plných. A my jsme chtěli, aby chodili do plných," uzavírá trenér.