Říha nechce 100 hráčů k reprezentaci, hodlá vytvořit vítěznou partu

„Chceme mít 40 až 45 hráčů. Tvrdím, nemá cenu dělat 100 hráčů. Když se vrátím do historie, měli jsme jedno mužstvo, které spolu žilo celý rok, trénovalo, objezdilo všechny turnaje. Byla to parta, která potom vítězila. Dneska se tohle trochu rozmělnilo a hráči se pomalu neznají, když se setkají na srazu. Za dva dny nedáte dohromady žádnou partu," je přesvědčený trenér, který stojí před premiérovou akcí v pozici reprezentačního kouče.

Pokud někdo v nejvyšší české soutěži vyskočí, zazáří, má podle trenéra šanci, dostat se do nominace. Důraznější výchova a více práce, to je směr, který Říha vidí jako cestu k úspěchu.

Program turnaje Karjala Čtvrtek 8. listopadu 17:30 Rusko – Finsko (Helsinky) 18:20 Česko – Švédsko (Praha) Sobota 10. listopadu 12:00 Švédsko – Rusko (Helsinky) 16:30 Finsko – Česko (Helsinky) Neděle 11. listopadu 12:30 Česko – Rusko (Helsinky) 16:30 Finsko – Švédsko (Helsinky)

„Chtěl bych to, i tak na trenérských radách vystupuji, abychom hráče vychovávali daleko tvrději, k pracovitosti. Nejenom k tomu, že se dostanu na svoji úroveň, a to mi stačí. Do extraligy, pozvánka do reprezentačního kempu, ta ještě nezajišťuje, že jsem hráčem národního mužstva. Náš první úkol trenérů, kteří jsme u toho, je, abychom tvrdě pracovali, dneska máme osmdesát placených trenérů v klubech," vypočítává zázemí Říha.

https://www.facebook.com/narodnitym/posts/1123454537829758

Když se podíváme na kanadské bodování Tipsport extraligy, v první desítce je sedm hráčů starších třiceti let. „Chci, aby mladí hráči vytvářeli konkurenci a měli jsme daleko větší rozhled. Medaile jsme dělali díky naší pracovitosti a chytrosti," opakuje kouč, který sleduje směrem k mistrovství světa samozřejmě také zámoří. A nejen slavnou NHL.

„Máme dost hráčů v hlavních týmech, ale také dost mladých hráčů, jsem rád, že se tam dostali, pracují mezi farmou a hlavním týmem. Jde o 19 hráčů, bodují, což je skvělé. Z nich můžeme postavit další mužstvo," je Říha optimistou.