Z českého útočníka se stává expert na nájezdy. Proč si připadal jako terč?

Už jste přivykl finskému stylu hokeje?

Jo, už jo. Chvilku to ale trvalo. Systém i hokej celkově je oproti extralize trošku jinej. Poslední měsíc je to už v pohodě. Vždy je to o tom, aby člověk pochopil, co trenéři chtějí.

V čem ji finská liga jiná oproti extralize?

Hlavně je bruslivější, hodně se dohrává, takový moderní trend. Defenziva je neúprosná, moc gólů nepadá. Někdy se to utrhne, ale většina zápasů končí těsným výsledkem. Občas se hraje osobní obrana, ale největší rozdíl je v rychlosti. To je důvod, proč finská liga produkuje tolik hráčů pro tamní reprezentaci.

A jak pronikáte do finštiny?

Umím jen takové základní věci (úsměv). Finština je strašně těžký jazyk. Takže komunikuji anglicky. Hodně lidí ve Finsku mluví dobře anglicky, takže se s nimi v pohodě domluvím.

Je už nějaká věc, na kterou během tak krátkého působení nedáte dopustit?

Zatím mi jsou strašně sympatičtí lidi. Jejich chování, poctivost, pracovitost a komunikace. Vztahy jsou super, ale jsem ve Finsku krátce, takže na větší hodnocení je ještě brzy.

Z týmového hlediska se úvod sezony příliš nepovedl. Jste předposlední, navíc teď máte sérii čtyř proher. Čím si to vysvětlujete?

Máme takovou týmovou depku. Finové mají v povaze si z toho nedělat těžkou hlavu, v Česku by se panikařilo víc. V posledních zápasech jsme prohráli o gól dva, takže je nalomená psychika. Možná, že nám teď ta repre pauza pomůže a začne se něco dít. Přišlo mi, že vedení zprvu nepanikařilo, dostali jsme třeba hodně gólů od Plzně v Lize mistrů, ale vedení bylo klidné. Teď si myslím, že přijdou nějaké změny, ať už systémové nebo týmové. V tabulce nemůžeme nechat propast. Na druhou stranu může přijít šňůra čtyř výher a zas budeme jinde.

Vám osobně se ale velmi daří. Vedete klubovou produktivitu, v 19 zápasech jste nasbíral 16 bodů. To musíte být nadmíru spokojený, ne?

Jo, já osobně si působení ve Finsku nemůžu vynachválit. Mám dostatečný ice-time, trenér mi věří a teď se mi dařilo. Snad moje výkony budou pokračovat a zvedneme se jako tým. To je hlavní. Můj pocit může být dobrý, ale tři body pro tým potřebujeme. Snad si to nějak sedne, ale máme před sebou ještě čtyřicet zápasů.

Cítíte, že vaše role v týmu od začátku sezony roste?

Je pravda, že jsem ze začátku začínal s menším ice-timem, ale postupem času přibývaly góly, asistence. Sebevědomí je poté lepší, klub pak na mě začal spoléhat víc a víc.

Útočníci David Tomášek (vlevo) a Hynek Zohorna při tréninku české reprezentace.

Vít Šimánek

Hlavně v nájezdech. V této sezoně jste jel už 9 nájezdů a dal 6 gólů. Naposledy proti Kuopiu jste jel tři za sebou, dvakrát jste uspěl, napotřetí ne. Proč nevyšel třetí nájezd?

To už je trochu loterii. S gólmanem jsme na sebe hleděli a každý čekal, co udělá ten druhý. Nakonec skočil rybičku na Haška a chytil mi to. Já jsem se ho snažil přehodit, protože jsem nevěděl coby. Předtím proti Tappaře jsem dokonce jel čtyřikrát a dal dva góly. Je pravda, že těch nájezdů jsem jel už teď víc než za tři roky v Pardubicích. A i gólů jsem nikdy v kariéře předtím víc z nájezdů nedal.

Ve Finsku je specialita, že nejproduktivnější hráč týmu nosí zlatou helmu. Vy jste ji měl poslední dva zápasy. Shodou okolností i proti Lahti, kde ji měl Hynek Zohorna, který si s ní připadal jako maják. Jak se s ní hrálo vám?

Když jsem s ní jezdil na ledě, připadal jsem si jako terč. S tou helmou záříte (smích). Hráči soupeře si pak na vás dávají větší pozor. Nikdy jsem ji předtím neměl a když jo, tak se zrovna potkáme dva Češi, tak to bylo zajímavé. Já tomu ale nepřikládám nějak velkou váhu.

V sestavě rotujete buď na křídle, nebo na centru. Na jaké pozici cítíte, že jste týmu platnější?

To je dobrá otázka. Nějakým způsobem jsem se adaptoval na křídlo, protože mě trenér přeřadil do první lajny. Centra jsem hrál dýl, křídlo naposledy v juniorech. Spíš to ale beru tak, že je pro mě super zkušenost umět hrát na dvou postech.