Nadávat rozhodčímu ano, ale složit větu ne. Finština je hrozně těžká, hájí se český reprezentant

„První měsíc jsem koukal vedle sebe, jak kolem mě ti mladí Fiňáci přejíždějí. Teď už jsem rád, že si to sedlo," říká Zohorna, který jako jeden z mála hráčů sestavou nerotuje, protože stabilně nastupuje na křídle druhé formace.

„Rozhodně je to lepší, že mám stálou pozici. S centrem (Mustonen) hraju od začátku sezony a po pěti zápasech k nám přišlo i levaso (Saarinen). Dá se říct, že nám to jde," uvedl útočník, jenž dlouho vévodil klubové produktivitě, což ve Finsku znamená, že hrál se zlatou helmou.

„Hrát s ní je jinačí. Máte na sobě maják. Měl jsem ji už asi osmý zápas. S jedním Fiňákem teď máme stejně bodů, tak se o ni budeme střídat. Rád ji už předám," zmínil Zohorna fakt, že stejně jako on nasbíral patnáct bodů v osmnácti zápasech Jesse Mankinen.

Trojlístek Zohornů v reprezentaci zatím nebude

Na ledě se dvojnásobný mistr extraligy s Kometou Brno z posledních dvou sezon dorozumívá anglicky, finsky mu to zatím nejde. „Finština je strašně těžká. Učí se fakt blbě. Umím jen pár základních slov, a to hlavně nadávky na rozhodčí, ale že bych složil větu, to ne.Všichni Finové ale umí velmi dobře anglicky, takže s nimi mluvím anglicky, se kterou mi zezačátku pomáhal Kuba," zmiňuje Zohorna svého spoluhráče brankáře Jakuba Škarka.

„Myslím si, že i jemu přestup do Lahti sedl. S Olkinuorou (druhým gólmanem) se pravidelně střídají. Oba jsou vysocí, čehož si v klubu hodně cení. Finská liga je sice rychlá, ale málo se střílí."

Svou formu bude chtít Zohorna ukázat i v reprezentaci, kde si zahraje po boku bratra Radima. „Ještě chybí Tomáš, který nejspíš dostane příležitost na dalším turnaji. V reprezentaci jsme se pěkně prostřídali a bude skvělý, až se v ní potkáme."