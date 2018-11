Hokejisté budou hrát poprvé v kontroverzních dresech! Jsou lepší než ty slovenské, tvrdí Říha

Bylo to rozhodnutí, které nejen mezi fanoušky vyvolalo hodně negativních emocí. Jen velice těžce kousali, že z dresů zmizel velký státní znak, který zdobil hruď českých reprezentantů posledních pětadvacet let.

Dres, ve kterém česká hokejová reprezentace získala zlato na MS 2010.

Český hokej/Martin Fousek

Že bude na dresech nově dominovat předělané logo českého hokeje s hlavou lva, korunkou a nápisem Czech Republic, nesli s nelibostí i někteří hráči. Nejostřeji se proti novému designu ohradili David Pastrňák s Ondřejem Pavelcem.

Téměř 89 procent z více než 173 tisíc fanoušků, kteří hlasovali v anketě Sport.cz, pak klikli na variantu, že se jim nový design nelíbí. Řada z nich upozorňovala na podobu s logem výrobce nákladních automobilů.

I současní reprezentanti, kteří ve čtvrtek na sebe nové dresy obléknou, přiznávají, že při jejich prvním obhlédnutí neskrývali údiv.

Útočníci David Tomášek (vlevo) a Hynek Zohorna v nových tréninkových dresech české hokejové reprezentace.

Vít Šimánek

„Připouštím, že zpočátku to i pro mě byl docela šok. Přece jen jsem si vždy říkal, že státní znak by na dresu měl být. Ale asi se tak celkově vyvíjí doba, s kterou jdeme. Budu věřit, že šlo o krok dobrým směrem. Člověk si na to bude muset nejdřív zvyknout," prohlásil kapitán národního týmu Jakub Nakládal.

„Hokej sleduju odmalička a národní dresy vždycky měly státní znak. Mně ty dresy ale nepřipadají zase tak špatné a tragické, jak to někteří ze začátku komentovali," soudí útočník bratislavského Slovanu Michal Řepík.

„Jsou úplně jiné než ty se státním znakem, ale až se to po několika zápasech trochu obnosí a lidi si zvyknou, bude to úplně jedno. Koneckonců je úplně jedno, co na dresu bude, hlavně aby to zase pomohlo k úspěchům našeho hokeje," dodává Řepík v připomínce toho, že poslední českou medailí z velké akce bylo stříbro z MS 2012.

Nové dresy už sice během srpnového Hlinka Gretzky Cupu oblékla reprezentační osmnáctka, seniorský výběr ale zažije premiéru až ve čtvrtek. Kouč Miloš Říha si prý na novou verzi už zvyknul.

„A vážně se mi to pomalu začíná líbit. Myslím, že to bylo hlavně o prvotním šoku. A že je to otázka času. Byli jsme zvyklí na lvíčka, fanoušci měli miliony dresů z minulosti, takže chápu, že to pro ně byl šok," dokáže se vcítit do uvažování diváků nový trenér národního týmu.

„Myslím si ale, že máme lepší dresy, než představili Slováci," připomenul Říha dresy našich východních sousedů, na nichž je trojvrší známé ze slovenského státního znaku znázorněno třemi hokejkami.

Nový dres a logo slovenské hokejové reprezentace. Na snímku Marián Hossa.

hockeyslovakia.sk

Zatímco většina hokejistů podobu nových dresů mezi sebou řešila, útočníka Kazaně Jiřího Sekáče nechává změna ledově klidným. „Moc to neřeším, je mi to vcelku jedno. Hlavní je, co ten dres znamená, než co je na něm za malůvku. V mých silách ani není to, abych rozhodoval, co na dresu bude. Já ho prostě obléknu a budu reprezentovat," mávnul rukou Sekáč.