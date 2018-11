Reichel ho polil šampaňským, fanoušci na něho pískali. To k hokeji patří, vzpomíná Fasel

Jak důležití jsou Češi pro historii mezinárodního hokeje?

Velmi důležití. Češi byli mezi prvními členy mezinárodní federace (od roku 1908). V historii hokeje hráli Češi velmi důležitou roli. Zvláště zápasy se SSSR. Češi učili Rusy, jak hrát hokej. Nikdy v životě nezapomenu na dva Čechy, se kterými jsem řadu let pracoval. Prvním je Miroslav Šubrt (dlouholetý funkcionář IIHF) a druhým je profesor Vladimír Kostka (dlouholetý předseda ČSLH, člen trenérské komise IIHF). Tito dva lidé mají podle mne velkou zásluhu na tom, jak dnešní hokej vypadá.

A z řad hráčů?

Jednoznačně Jágr a Hašek ve spojitosti s Naganem. Pro mě je Jágr jedním z nejlepších hráčů na světě, Hašek byl zas specifický svým stylem, ale je pravda, že on měl největší zásluhu na tom, že jste v Naganu vyhráli. Tehdy byl neuvěřitelný. To bylo velké překvapení, když jste vyhráli. Nezapomenutelné pro mě bylo hlavně finále, když jste 1:0 porazili Rusy. To byl jistě pro vás speciální moment.

Na kterou věc coby prezident IIHF jste nejvíce pyšný?

Kdybych měl vypíchnout jednu věc, bylo by to, že jsem se zasloužil o to, že v Naganu hráli hráči z NHL.

Přijedou hráči z NHL na příští olympiádu?

Pracujeme na tom, aby na ní hráli. Vždyť je to nejvýznamnější hokejová událost, takže by na ní neměli hráči z NHL chybět. Myslím, že mnohem cennější zlatá medaile je třeba právě ta z Nagana než třeba teď z Koreji, kde hráči z NHL nebyli. A právě proto můžete být na zlato z Nagana velmi pyšní, protože jste hráli proti těm nejlepším.

Proč jste se rozhodl po mistrovství světa 2020 skončit ve funkci předsedy IIHF?

Protože jsem uznal, že po dvaceti šesti letech ve funkci je čas na změnu. Je lepší skončit sám než být vyhozen (úsměv). Domnívám se, že se i poté budu motat kolem hokeje, vždyť je to můj život. Mám spoustu zkušeností, které rád předám dál.

Na šampionátu 2001 na vás v šatně po vítězném finále vylil tehdejší kapitán českého týmu Robert Reichel celé šampaňské. Pamatujete si na to?

Jo, moc dobře. Ale beru to ok. Stalo se mi to sice jen jednou v životě, ale to prostě k hokeji patří. Čeští fanoušci na mě byli hodně naštvaní, když jsem na MS 1997 v zápase s Kanadou disciplinárně potrestal české hráče. (Fasel tehdy prohlásil: „Nevím, proč si Češi pořád myslí, že celý svět je proti nim.") Potom pokaždé, když mě viděli, na mě čeští fanoušci bučeli. Bučeli na mě i na mistrovství světa 2005 ve Vídni, kdy jsem vám jako mistrům světa předával trofej.

Teď už je to ale lepší, ne?

Mnohem lepší.