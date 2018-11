Komu by tohle nevyhovovalo? nadchl Říha Sekáče. A smekal před českými fanoušky

Cítil, že domácí prohra 2:3 se Švédy na úvod Říhova kralování na české reprezentační střídačce byla pro české hokejisty krutá. Útočník Jiří Sekáč měl za to, že národní tým odehrál proti úřadujícím mistrům světa na úvod Karjaly více než vyrovnanou partii.

Navzdory porážce vás tedy předvedený výkon potěšil?

Na to, že se všichni teprve pár dní seznamujeme s novým systémem, tak to vůbec nebyl špatný výkon. Cítil jsem, že jsme možná byli lepší než Švédové a rozhodně silnější na puku. Pokud budeme takhle pokračovat, přinese to úspěchy.

Jak jste během zápasu vnímal Miloše Říhu na střídačce?

Je super, mám na něj dost pozitivní názor. Ví, jak má komunikovat s hráči, vůbec není negativní. Naopak se snaží kluky spíš podporovat, než aby na ně řval a shazoval je. To je totiž to poslední, co hráč potřebuje, když se nedaří.

Prozradíte taktiku, se kterou jste na Švédy chtěli jít?

Miloš nás ničím nezahlcuje. Řekl nám, že je to dost na nás. Samozřejmě máme týmovou poradu, na které si něco řekneme, potom je to ale o nás. Všichni už jsme zkušení hráči a dokážeme se na ledě pohybovat tak, jak máme, aniž by nám někdo musel furt něco říkat nebo radit.

Vyhovuje vám takový přístup?

Není člověk, kterému by tohle nevyhovovalo.

Souhra s Kubalíkem a Nestrašilem v první útočné formaci fungovala?

Jsem spokojený, jak jsme hráli. Naše lajna, od beků až po nás v útoku, makala. Nikdo se jen nevozil na bruslích. Kubas i Nesty jsou super hráči, nastoupili jsme spolu poprvé a předvedli dost kvalitní hokej.

Gól jste ale nedal, přestože jste šance měl, a dokonce trefil tyčku. Máte v hlavě, že střelecky jste se v reprezentaci neprosadil v minulé i předminulé sezoně?

Nestresuju se, ty góly jednou přijdou. Hlavní je, abych se do šancí vůbec dostával. Mívám chvilky, kdy mi to tam nepadá, pak mi tam ale zase spadne úplně všechno. Věřím, že mi to tam brzy začne padat.

Jak jste si užíval atmosféru v hale, kterou vám čeští fanoušci v holešovické hale přichystali?

Pecka! Mám na tu halu hrozně dobré vzpomínky, když jsem v ní hrál za Lva. Dnešek mě jenom utvrdil, že tahle hala je super, i když už má nějaký věk.

Udělali vám fanoušci radost, když vás navzdory prohře po utkání vestoje vytleskali?

Hrát doma před českými fanoušky se nikdy neomrzí. Fakt pecka! Myslím, že víc není. Hymnou počínaje i tím koncem, kdy si fanoušci stoupnou a poděkují nám za výkon. Jsem strašně rád, že jsem si tu po čase zase mohl zahrát, a ještě před takovým publikem.

Vnímal jste velké horko, které v hale panovalo?

Teplota byla vysoká, musím říct, že všem bylo horko. To se ale v takových arénách stává, když přijde víc lidí. Led ale nebyl extra špatný. Rozhodně nebyl horší, než na co jsem byl zvyklý, když jsem v Holešovicích hrával za Lva.