Nepříjemnost pro reprezentaci. Brankářská jednička dostala berle, ze hry je i Mozík

Kovář sice odchytal celý čtvrteční zápas se Švédy (2:3), už po zápase ale přiznal, že zdravotně není úplně fit. Třicetiletého gólmana Jekatěrinburgu trápí zánět kosti na prstu levé nohy způsobený nevyléčeným puchýřem, se kterým má potíže už delší dobu.

Teď se zranění opět přihlásilo o slovo, takže Kovář místo pátečního tréninku na ledě pozoroval své spoluhráče v civilu zpoza mantinelu, s berlemi a zabandážovanou nohou. Mimo hru by měl být až měsíc.

⚠️ | Jakub Kovář si bohužel při utkání se Švédskem obnovil zranění nohy a s týmem do Finska neodcestuje. Kvůli zdravotním důvodům v turnaji nepokračuje ani Vojtěch Mozík. Kluci, díky držte se! 🙌#narodnitym #jakolev pic.twitter.com/3Eb2kwhQDJ — Hokejový nároďák (@narodnitym) 9. listopadu 2018

„Prostě k tomu musíme přistoupit jako k realitě. Bartošák s Hrubcem jsou připraveni nastoupit, takže v Kubově zranění až tak velkou komplikaci nevidím," prohlásil asistent trenéra Robert Reichel. Proti Finům dostane v brankovišti příležitost vítkovický Patrik Bartošák.

Stejně jako Kovář se od týmu před jeho odletem do Helsinek odpojil i obránce Podolsku Vojtěch Mozík. Ten kvůli obnoveným problémům se zády nedohrál už proti Švédům.

„V zápase se Švédy bylo hodně pozitivních věcí, kluci dělali to, co jsme po nich chtěli. Samozřejmě přišly i chyby - musíme se víc tlačit do brány. Rovněž nabádáme střelce, aby častěji trefovali bránu. Když totiž střela skončí v koutu nebo na plexiskle, puk pak letí na druhou stranu hřiště," vracel se Reichel k čtvrtečnímu souboji s výběrem Tří korunek.

Štencel s Pavlíkem zažijí reprezentační debut

V sobotu proti Finům se do hry kromě Bartošáka dostanou i Štencel s Pavlíkem, kteří by tak měli zažít reprezentační debut. Do čtyř útočných formací se nevešli Vincour, Červený a Radim Zohorna. Není však vyloučeno, že jednomu z nich připadne proti Finům role třináctého forvarda. Pokud by volba padla na Radima Zohornu a na led se skutečně dostal, i pro něj by šlo o premiéru v národním týmu.

Sobotní bitva s Finy začíná v 16:30 SEČ, nedělní duel s Rusy pak ve 12:30 SEČ. Oba zápasy vysílá přímým přenosem ČT 2, na Sport.cz je můžete sledovat v podrobných on-line reportážích.