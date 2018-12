Varaďa před MS dvacítek: Udělám všechno pro to, abychom vyhráli

Soudíte, že se Zadinou, Nečasem, Kautem a třeba i Chytilem, jehož ale Rangers velmi pravděpodobně neuvolní, by tým mohl reálně uvažovat o medaili, na kterou český juniorský hokej čeká od roku 2005?

Úspěch na nich závisí z velké míry, protože jsou výkonnostně jinde. Ale věřím i zbylému týmu. Ti kluci mají potenciál. Udělám všechno pro to, abychom vyhráli. Jsem takový typ, že chci vyhrát za jakéhokoli stavu. Cítím, že i kluci to takhle vnímají.

Kdyby ofenzivní tahouni ze zámoří nepřijeli, kdo by měl jejich vůdčí schopnosti převzít?

Máme hráče do různých rolí a v konečné nominaci budou ti, kteří dané role dokážou plnit. Vyzdvihl bych ale Jáchyma Kondelíka, kterého beru jako univerzála, jenž může hrát oslabení i přesilovky. Na to, že je takhle vysoký, velmi dobře bruslí. Velmi dobrou sezonu mají Jakub Pekař, Jakub Lauko. Je tam spousta kluků, kteří byli na mistrovství už loni. Myslím, že tým složíme tak, abychom hráli dobrý hokej. Chceme uspět. Bude ale záležet, v jaké formě nás turnaj zachytí.

https://www.facebook.com/narodnitym/posts/1148557531986125

Jakým stylem hry byste se chtěli prezentovat?

Chceme hrát poctivý a účelný hokej, který nás může dovést k dobrým výsledkům. Někdy můžete mít ofenzivní hráče, kteří udeří v pravý čas - v přesilovkách. O ty bychom se rádi opírali, zároveň ale budeme chtít hrát poctivě dozadu. Nedovolit soupeřům, aby nám dávali hodně gólů.

V 28členném širším výběru figuruje hned 17 jmen, se kterými jste před dvěma lety vyhrál prestižní Hlinkův memoriál pro hráče do osmnácti lety. Jakou cestu za tu dobu hráči ušli?

Posunuli se dál. Znám je tři čtyři sezony a u spousty hráčů je vidět, že dospívají. Někdo je hotový, někdo ještě potřebuje zapracovat na tom, aby byl regulérní extraligový hráč.

Jenže ty jsou ve vaší nominaci jen čtyři - obránce Galvas a útočníci Jeník, Hladonik a Plášek. Proč je jich tak málo?

Protože jich v extralize prostě moc není. Kvalitní juniorský hokej se hraje v zámoří, kam spousta kluků odchází. Posouvá je to dál, než aby tady hráli juniorku nebo neměli prostor v dospělém hokeji.

Jakub Galvas během tréninku hokejové reprezentace.

Právo/Vlastimil Vacek

Kubovi Galvasovi pomohla sezona, kterou odehrál s tátou. Ostatní na to ještě nemají, aby byli ve čtyřech útocích, respektive ve třech obranách. Všichni jsou venku a bojují o svůj sen v NHL. Ani Kuba se svou výkonností podle mě dlouho v extralize nevydrží.

Vyplácí se tedy projekt „Litoměřice", v nichž mají ve druhé nejvyšší soutěži dostávat prostor mladí talentovaní hokejisté?

Je vidět, že spousta kluků z Litoměřic jezdí na akce reprezentační devatenáctky a dvacítky, jezdí na soustředění. Kluci se prezentují velmi dobrým výkonem. Trenér David Bruk tam odvádí velmi dobrou práci, kluci hrají agresivní hokej s útočným stylem se spoustou napadání. Ta vize by byla skvělá, kdyby kluci, kteří jsou v zámoří, byli doma v tomhle projektu pospolu. Ale zvolili si svou cestu.

Máte jim to za zlé?

Ale vůbec ne. Kluci se rozhodují podle vlastní vůle. Já se také v osmnácti rozhodl, že nebudu ve Vítkovicích a odejdu do zámoří. A musím říct, že jsem si sezony v kanadské juniorce užil. Posunul jsem se dál, bez nich bych se do NHL třeba nikdy nepodíval.

Těší vás, v jaké pohodě chytá ve finském Lahti Jakub Škarek, jeden ze tří gólmanů vašeho výběru?

Jakub vyspěl má výbornou sezonu, skvělá čísla. Potřebujeme, aby si je přenesl do reprezentace. Na druhou stranu totiž vím, že mu poslední dvě mistrovství (hráčů do dvaceti let) nevyšla a dostával spoustu gólů. Pro nás je ale pořád brankářem, který to umí. Měl jsem ho před dvěma lety na Hlinkově memoriálu, celé jsme to na něm postavili a zvládl to. Budeme se snažit ho naladit, aby byl platný, ať už dostane jakýkoli prostor.

Brankář Jakub Škarek v dresu Lahti.

Jukka Rautio

Znamená to tedy, že post brankářské jedničky jistý nemá?

V hlavě nějakou představu mám, ale nechtěl bych teď kluky dostávat pod tlak a zatěžovat je. Lukáš Dostál chytá v Třebíči ve velké formě, také Jirka Patera má skvělou sezonu v zámořské juniorce. Uvidíme, v jakém rozpoložení kluci dorazí. Jsme přesvědčeni, že všichni tři do nominace patří. Do jaké pozice je ale dáme, je věc druhá.

Martin Kaut si nedávno pochvaloval, jak skvělá parta uvnitř dvacítky funguje. Přestože jsou hráči během roku daleko od sebe, zůstávají spolu v kontaktu třeba tak, že proti sobě hrají na playstationu. Je pro trenéra důležité, když si jeho svěřenci mimo led tolik rozumí?

Je skvělé, že tam ta chemie je. Ti kluci spolu žijí čtyři pět sezon v reprezentačních kádrech, má to co dělat s týmovým úspěchem, který by se měl dostavit, pokud funguje chemie. Rozhoduje se samozřejmě na ledě, ale tohle může být plus.

Ve vaší nominaci chybí teprve šestnáctiletý litvínovský Jan Myšák, velký talent českého hokeje. Neuvažoval jste o něm?

Před dvěma měsíci byl součástí seznamu, ale na přání Jirky Šlégra (generálního ředitele Litvínova) zůstane v klubu. V Litvínově cítí, že malinko stagnuje a že by potřeboval hrát. Vnímám ho jako kluka, který může hrát v prvních dvou útočných formacích, a pokud bychom takové hráče neměli, jeho šance by vzrostly. Mohl by dorazit za námi. Bude taky záležet na tom, jak se teď předvede s reprezentační devatenáctkou.

Jan Myšák z Litvínova se raduje z gólu, vpravo brankář Karlových Varů Filip Novotný.

ČTK/Ondřej Hájek

Berete šampionát v Kanadě i jako vlastní možnost ukázat se? Vždyť v létě jste byl po odstoupení Josefa Jandače jedním z kandidátů na jeho post u seniorského nároďáku...

To bych vůbec neřešil, ani to nechci řešit. Já se na mistrovství světa těším a udělám s asistenty Patrikem Eliášem a Alešem Krátoškou maximum, abychom byli úspěšní. Aby z toho měli kluci dobrý pocit a my se rvali o nejlepší možné umístění. A vůbec neřeším, co bude. Jsem spokojený v Třinci, tým jede podle představ.

Nicméně vás muselo potěšit, že se vaše jméno s dospělou reprezentací skloňovalo, ne?

Hrozně si toho vážím, všem za to děkuju, ale vůbec bych to neřešil. Mám před sebou ještě dlouhou cestu.

Jak těžko se vám bude na několik týdnů opouštět kvůli šampionátu dvacítek Třinec?

Bude se mi odjíždět líp, když tým opustím na prvním místě. Kluky předám ve velmi dobré formě. Při dobrém rozpoložení a tréninkových dávkách budou zase připraveni, aby podali velmi dobré výkony v lize i na Spengler Cupu. Udělám si čas, abych viděl rozbory utkání. Jsou ale v dobrých rukách mých asistentů Marka Zadiny a Jiřího Raszky, kteří pojedou v zajetých kolejích. Aspoň si kluci oddechnou, že je nikdo neždímá. Ale i na dálku budu zápasy Třince hodně prožívat.

Syn s otcem. Filip Zadina a Marek Zadina.

hcocelari.cz

Takže vás najednou budou muset poslouchat dva Zadinové - jeden na hřišti a druhý v Třinci...

Kéž by to tak bylo, hlavně u toho mladšího. (směje se)