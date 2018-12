Říha převzal bundu šampionů a pak překvapil. Povolal mistra světa, který už ohlásil konec v reprezentaci

Od zástupců hokejového svazu obdržel bundu, kterou oblékali čeští hokejisté v roce 1947, když poprvé vyhráli mistrovství světa. Kouč národního týmu Miloš Říha totiž právě dnes slaví jubilejní 60. narozeniny. Po slavnostní předehře pak už došlo na nominaci na Channel One Cup. A Říha překvapil - povolal i mistra světa z roku 2010 obránce Ondřeje Němce, který po letošní olympiádě ohlásil svůj konec v reprezentaci.

„Ondra sice v únoru po turnaji v Pchjongčchangu řekl, že v národním týmu končí, ale jeho výkonnost v Kometě je pořád na takové úrovni, že do reprezentace patří. Sedli jsme si spolu a domluvili se, že se Channel One Cupu zúčastní," potěšilo Říhu, že zadák se 123 starty své rozhodnutí přehodnotil.

Přesto Němec není co do počtů startů za reprezentaci nejzkušenějším hráčem současného Říhova výběru. Tím je se 148 odehranými zápasy Jiří Novotný, který naposledy reprezentoval na domácím MS 2015. Útočník švýcarského Ambri-Piotta, jenž startoval už na osmi MS včetně toho zlatého v roce 2010, měl absolvovat už turnaj Karjala v listopadu. Říha s ním počítal jako s lídrem, Novotného zranění ale změnilo plány.

„Takže vůdčí schopnosti má šanci ukázat teď. Na Channel One Cup jsme přitom jako s hlavním šéfem počítali s Romanem Červenkou, jenže to nejde," připomíná Říha zdravotní stav forvarda Curychu, jenž bojuje s plicní embolií a na hokej musí nějaký čas zapomenout.

Konec v reprezentaci si rozmyslel i Gulaš

Stejně jako Němec už neplánoval pokračovat v národním týmu ani plzeňský útočník Milan Gulaš. I on se ale vrací, naposledy dres národního týmu oblékl před olympiádou, o kterou nakonec kvůli zranění přišel.

„Milan taky nechtěl reprezentovat, měl pro to své důvody. Domluvili jsme se ale, že to ještě zkusí. Pomohl nám v tom i šéf Plzně Martin Straka, který ho přemlouval. Na extraligové scéně je Milan jeden z našich nejlepších hráčů," řekl Říha.

Gulaš, stejně jako jeho klubový spoluhráč Kindl, by měl odehrát jen sobotní zápasy v Moskvě s Ruskem a Švédskem. Čtvrteční souboj s Finy v Tampere vynechá, jelikož Plzeň o dva dny dříve hraje odvetu čtvrtfinále Ligy mistrů. To platí i o Kometě, z které Říha povolal kromě Němce i beka Štencla. I oni nejspíš neodehrají všechny duely Channel One Cupu.

Říha chtěl Kvapila. Ten se omluvil

Říha musel v nominaci vynechat brankáře Jakuba Kováře, který už sice doléčil zranění prstu na noze, musí ale ještě potrénovat. Zranění jsou i obránci Kolář s Mozíkem. Jiný bek Jakub Nakládal zase jedná s Jaroslavlí o nové smlouvě a po dohodě s klubem ho reprezentace na Channel One Cup nebere.

V nominaci chybí i nejproduktivnější hráč extraligy Marek Kvapil. Říha přitom měl o útočníka Liberce zájem. „Nominovali jsme ho, ale sám nás požádal o to, jestli by mohl nyní nejet. Necítí se natolik fit, aby tak těžký turnaj zvládl," vysvětlil Říha.

Říhova nominace čítá tři brankáře, devět obránců a deset útočníků. Dvanáct hráčů působí v domácí extralize, devět v KHL, tři ve Finsku, dva ve Švýcarsku a jeden ve Švédsku. Hned sedmnáct z povolaných hráčů absolvovalo v listopadu turnaj Karjala.

Národní tým vstoupí do Channel One Cupu příští čtvrtek zápasem v Tampere proti domácím Finům. Pak už se přesune do hlavního dějiště turnaje Moskvy, kde ho v sobotu čekají Rusové a o den později Švédové.