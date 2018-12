HOKEJ ON-LINE: Nedůslední Češi rychle přicházejí o dvoubrankový náskok

Dnešním soupeřem českého celku bude zatím poslední tým tabulky Channel One Cupu i průběžné tabulky Euro Hockey Tour. Švédy ale částečně omlouvá taktika velké rotace hráčů v reprezentaci, kterou trenér Grönborg na začátku sezony nastavil. Na rozdíl od českého národního mužstva by se dali spočítat hráči, kteří jsou v Rusku, a kteří mají šanci jet na MS, maximálně na prstech jedné ruky.

I proto zatím reprezentace „Tre Kronor" trochu strádá a toho by mohl využít právě tým Miloše Říhy, který by chtěl přerušit sérii tří porážek se Seveřany. To, že se pod jeho vedením prezentuje národní tým dost náladově a dobré pasáže střídá s hluchými místy, zkusí změnit v Moskvě dnes od 12 hodin. Utkání, v kterém půjde o třetí místo v průběžné tabulce Euro Hockey Tour, už nemůže nic změnit na tom, že ani jeden z celků se už zcela jistě nestane vítězem Channel One Cupu.