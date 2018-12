Strach o tahouna reprezentace. Zadina odkulhal z ledu, posílí dvacítku na MS?

Kouč hokejové reprezentace do dvaceti let Václav Varaďa s ním pro blížící se světový šampionát v Kanadě počítá jako s tahounem týmu, proto vedení národního mužstva vyděsily záběry ze sobotního utkání AHL proti Milwaukee, které devatenáctiletý útočník Grand Rapids Filip Zadina kvůli zranění nedohrál. První zprávy však naštěstí hovoří o tom, že šestka letošního draftu NHL by neměla být zraněna vážně a její účast na MS by neměla být ohrožena.