Juniorské MS ukáže nové hvězdy. Konečně pořádného českého obránce i americký supertalent

Doslova ráj pro skauty a také fanoušky, kteří žízní po nových jménech, to je každoročně hokejové mistrovství světa do dvaceti let. A kromě borců, kteří už třeba okusili pár zápasů NHL, se na nejprestižnější juniorské akci představí také možné budoucí jedničky draftu. A koho z této kategorie mladých pušek sledovat? Jedničkou je bezpochyby Američan Jack Hughes. Čeští příznivci by se měli zaměřit především na Martina Haše.

Nečas, Zadina nebo Škarek, stálice z loňského šampionátu už draftované týmy z NHL. Prvně jmenovaný dokonce s osmi starty v nejprestižnější hokejové lize světa. Taková by měla být základní osa mužstva Václava Varadi pro nadcházející přehlídku nejlepších juniorů světa.

Kdo se ale širší veřejnosti ukáže poprvé výrazněji na velké scéně? Martin Haš - to jméno si možná zapamatujeme. Po dlouhé době tu je obránce, který umí tvořit hru, je produktivní a zároveň dělá minimum chyb. Teprve sedmnáctiletý urostlý bek se rozhodl jít finskou cestou. Už druhou sezonu se zdokonaluje v juniorském týmu Tappary Tampere. V tomto ročníku si zatím připsal v 23 duelech 6 branek a v tabulce +/- bodů je na ratingu +5.

Martinové Nečas a Kaut už se připojili k reprezentační dvacítce v přípravě na MS juniorů! Zatímco první jmenovaný již trénoval, Kautovi nedorazila výstroj, a tak sledoval trénink jen z ochozů. Filip Zadina se k týmu připojí zítra.

A co ostatní týmy? Zbrojí hlavně Finové a Švédové. I tento šampionát pravděpodobně ukáže, že jejich změna systému mládeže a výchova talentů šla v posledních letech strmě nahoru a sledovat borce, kteří budou na draftu hodně vysoko, můžeme ve větším množství právě u Seveřanů. Heinola, Kokkonen, Honka, Kakko nebo snad švédští Broberg s Hoglanderem? Jen si vyberte....

Budoucí jednička draftu bere jenom zlato

Největší, zatím nedraftovanou osobnost, která by se měla v Kanadě objevit, však hledejme v týmu Spojených států. Talentovaný centr Jack Hughes, který je produktem amerického Národního hokejové programu, v němž se hráči soustřeďují společně v jednom tréninkovém centru, se připravuje na svůj první šampionát v této kategorii.

Teprve sedmnáctiletý útočný talent by se však měl do této věkové skupiny etablovat bez problémů. Zvláště, když přihlédneme k jeho statistikám v týmu do osmnácti let a také k tomu, jak moc produktivní v celém Národním hokejovém programu byl. „Nestarám se o draft, teď mi jde jenom o to, jak s týmem skončím na mistrovství světa a pokud jde o mě? Cítím se skvěle a doufám, že získáme zlato," nešetří typickým americkým sebevědomím hráč, který by se mohl stát novým americkým hrdinou budoucnosti....