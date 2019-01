Trenér hokejové reprezentace bere na Švédské hry i Koblížka s Kovářem

Koblížek je odchovancem brněnské Komety, už v patnácti letech ale odešel do Oulu, kde působil v mládežnických výběrech. Nyní už pravidelně hraje za A tým Kärpätu. „Říkal jsem, že kostru týmu chceme mít stejnou, ale pokud si někdo udrží delší dobu formu, což je právě Koblížkův případ, vyzkoušíme ho i v reprezentaci. Tak snad se ve Švédsku předvede," říká Říha na adresu útočníka, který v probíhajícím ročníku zaznamenal za Oulu ve finské lize 8 gólů a 14 asistencí v 41 zápasech.

Liberecký Kvapil se do národního týmu vrací poprvé od listopadu 2016, což platí i pro jeho klubového spoluhráče Tomáše Filippiho. "Marek Kvapil je jedním z klíčových hráčů Liberce a v reprezentaci ho chceme využít jako střelce, do přesilových her, kdy by měl mužstvo podržet střelecky," avizuje Říha.

Brněnský Martin Zaťovič naposledy reprezentoval v listopadu 2017, další forvard Komety Holík o měsíc později.

Poprvé od loňské olympiády se do reprezentace vrací plzeňský forvard Jan Kovář, který se na začátku sezony neúspěšně snažil prosadit do NHL. Jeho klubový parťák Milan Gulaš naposledy reprezentoval na generálce ZOH 2018, loni v prosinci se z Channel One Cupu omluvil.

Plzeňský Milan Gulaš otáčí duel s Mladou Boleslaví..

Miroslav Chaloupka, ČTK

„Honza Kovář se do reprezentace těší. Víme, v jaké formě hraje v Plzni, skvěle si rozumí s Milanem Gulašem, tak snad to v reprezentaci potvrdí," přeje si Říha.

V Říhově šestadvacetičlenném výběru figuruje patnáct hráčů z extraligy, pět z KHL, tři z finské nejvyšší soutěže, dva ze švédské a jeden ze švýcarské.

Ve výběru chybí gólman Jakub Kovář z Jekatěrinburgu. „Původně jsme mysleli, že přijede, počítali jsme s ním. Ale zranil se, takže ho nemůžeme vzít jako jedničku na tento turnaj, což je škoda," pokrčil rameny Říha, který tak do brankoviště počítá s Šimonem Hrubcem z Třince a vítkovickým Patrikem Bartošákem.

Švédských her se ze zdravotních důvodů nezúčastní ani obránce Jaroslavle Jakub Nakládal a zadák Chabarovsku Jan Kolář. Útočník Michal Řepík zůstane během reprezentační přestávky v Podolsku, který bojuje o postup do play off KHL.

Po dohodě se šéfy švýcarského Ambri-Piotta, které se snaží dostat do vyřazovací části soutěže, nepojedou reprezentovat ani Jiří Novotný s Dominikem Kubalíkem. „Seriózně nás v klubu požádali, jestli bychom je tentokrát v nominaci vynechali. Prosbě jsme vyhověli, i když Kubalíka jsem plánoval vyzkoušet v řadě s Gulašem a Kovářem," řekl Říha.

Česká reprezentace se na Švédských hokejových hrách utká ve Stockholmu příští čtvrtek s domácím výběrem Tří korunek, v sobotu ji pak čekají Finové a o den později Rusové.