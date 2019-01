Říha s Nedvědem coby strojvedoucí! Hokejisté i fanoušci využijí pro MS speciální lokomotivu

Uchopili do rukou sklenice s pivem a lokomotivu jím pokropili. A pořádně. Pak dokonce trenér české hokejové reprezentace Miloš Říha s generálním manažerem týmu Petrem Nedvědem napochodovali do kabiny strojvedoucího. Že by si ke stávajícímu zaměstnání přivzali další? Ne, to jen na pražském hlavním nádraží slavnostně křtili lokomotivu Českých drah v barvách Českého hokeje, kterou budou osazeny speciální vlaky do Bratislavy na květnový světový šampionát.