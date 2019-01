Říha dál věří starším, u mladých nevidí potřebnou kvalitu. Nestačí jen srdce, musíme tam dát i krev, říká

Snažíte se zachovat svou původní myšlenku o jádru národního týmu?

Už na začátku sezony jsem říkal, že změn nebude v jejím průběhu tolik. Chci, aby ti kluci, kteří tvoří jádro mužstva, byli pořád spolu a vytvořili tak ten základ. Nemá smysl obehrávat devadesát hokejistů, ale pokud se objeví někdo z mladších hráčů, kdo si udrží formu delší dobu, určitě dostane šanci. Nyní je to případ Koblížka z finského Oulu a doufám, že nám to ukáže i na té mezinárodní scéně.

Mladším hráčům občas vyčítáte, že nechtějí dřít. Berou si to alespoň k srdci?

Mládí je nesporná devíza, jenže ti kluci ji musí prodat výkonem na ledě. Stojím o dravce, ale potřebují odvést práci, aby vytvořili konkurenci a vyšťouchli hráče ve věku přes třicet let z nároďáku. Nestačí dát do toho jen srdce, musíme tam mít i krev.

Na extraligové scéně nikoho takového nevidíte?

Nechci nikoho urážet, ale nejtalentovanější hráči jsou pryč a jestli soutěži vládnou hokejisté kolem pětatřiceti let a výrazně se prosazují i čtyřicátníci, tak je to ostuda pro mladší. Švédové i Finové mají v domácí lize dvacet hráčů do 22 let s ice timem přes dvacet minut, my někoho takového těžko budeme hledat, maximálně Galvase v Olomouci.

Mezi elitní třicítkou kanadského bodování extraligy bohužel není žádný hráč narozený v roce 1993 a mladší.

Z těch pod třicet let věku se výrazněji v domácí soutěži prosazují a tím nemyslím jen v produktivitě, ale vůbec herním projevem vlastně jen Holík, Kovář, Zdráhal a obránce Zámorský se Štenclem. Všechny je mám v nominaci a k nim jsem přidal i ty nejlepší v čele s Milanem Gulašem, kterého považuji za jednoho z nejlepších útočníků na evropské scéně. Předváděl to i v Lize mistrů.

Co si slibujete od Jana Kováře, jenž se objeví v reprezentaci poprvé od olympiády?

Uvidíme, jak se bude adaptovat. Sám říkal, že se moc těší. Jeho formu v Plzni dobře vidíme. S Gulašem si dobře rozumí a funguje jim to na ledě. Pro turnaje ve Stockholmu s ním počítáme do role prvního centra.

Jak moc vás mrzí, že nemůžete vyzkoušet Dominika Kubalíka v elitním útoku právě s Kovářem a Gulašem?

Seriózně nás z Ambri-Piotta požádali, jestli bychom Dominika tentokrát v nominaci vynechali, protože bojují o play off a on je pro ně klíčový hráč. Mám v hlavě dvě, tři varianty, koho k té plzeňské dvojici na křídlo dát a do pondělního tréninku v Holešovicích to nějak vymyslím.

Proč během reprezentační přestávky zůstane i Michal Řepík v Podolsku?

Vstřícnost ruských klubů směrem k reprezentaci funguje jen pro sbornou, ostatní země mají dost smůlu. Odehrávají se pak složité diskuse s manažery v KHL a nechceme jít úplně proti zájmu hráčů. Navíc se zranil Jakub Kovář v Jekatěrinburgu, takže ho nemůžeme vzít jako gólmanskou jedničku na tento turnaj, což je škoda. Chtěli jsme ho otestovat minimálně ve dvou zápasech. Problém s ramenem má i obránce Jakub Nakládal, jenž má taky v Jaroslavi těžkou pozici směrem k národnímu týmu.

Pozval jste i nejproduktivnějšího hráč extraligy Marka Kvapila, který reprezentoval naposledy v listopadu 2016. Očekáváte, že se prosadí v koncovce?

Samozřejmě, chci, aby prodal svou střeleckou potenci, hrál přesilovky a uplatnil zkušenost i potřebný klid při zakončení.

Na předchozích dvou turnajích evropské hokejové tour skončilo Česko pokaždé poslední. Hodně vám záleží na tom, aby to na Švédských hrách bylo jinak?

Zatím jsem o tom veřejně moc nemluvil, ale chtěl bych se víc zaměřit na výsledek. Nechci vykřikovat, že každého porazíme, ale už jsme v druhé půlce sezony, takže ta zodpovědnost za výsledek se musí na hráče přenést. Rád bych taky viděl, že předpokládaná kostra funguje.

Jak pod dojmem zámořské inspekční cesty vašeho asistenta Roberta Reichla a generálního manažera Petr Nedvěd uvažujete o zapojení hráčů z NHL pro květnové mistrovství světa?

Pozitivní zjištění je, že ti kluci chtějí reprezentovat a jsou připraveni sednout na letadlo a přijet na šampionát, jakmile budou v NHL volní. Vzhledem k pozdějšímu začátku šampionátu věřím, že minimálně jednu silnou lajnu ze zámoří v Bratislavě složíme. Ale je to citlivá otázka, jak s tím doplněním mužstva ze zámoří naložit a pro mě jako trenéra asi i nejtěžší úkol. Určitě bych chtěl mít dvě formace z toho mužstva, které na evropské turnaje budujeme.