Žádná hořkost z nepovedené NHL. Kovář se chce poprat o mistrovství světa

Neúspěšně bojoval o NHL na farmě NY Islanders i Bostonu. Hokejový útočník Jan Kovář nezačal sezonu ideálně. Začátkem prosince se vrátil do Plzně a vše se otočilo. Daří se mu a v pondělí se hlásil na srazu národního týmu před Švédskými hrami. „Těším se, jsem zvědavej, jaký bude přechod z extraligy. Vím, že to bude jiný tempo,“ přiznává zkušený forvard, který by měl být jedním z tahounů výběru trenéra Miloše Říhy.