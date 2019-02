Báječný Kovář hattrickem a asistencí srazil úřadující mistry světa

Byla to jeho show! Hokejový útočník Jan Kovář si lepší návrat do národního týmu po téměř roční pauze ani nemohl vysnít. Plzeňský centr pomohl na Švédských hrách ve Stockholmu srazit úřadující mistry světa hattrickem a asistencí navrch, Říhova družina si po obratu ve skóre připsala výhru 5:2. Češi porazili Švédy po předchozích čtyřech prohrách, navíc poprvé v sezoně zužitkovali přesilovou hru, a to navíc hned třikrát!