Mladí čeští hokejisté na Evropském zimním olympijském festivalu mládeže v Sarajevu vyhráli ve středu večer i druhý zápas a postoupili do boje o zlato. Po těsné výhře nad Ruskem (2:1) si reprezentace do 17 let poradila se Švýcary 3:0 a dnes večer se od 20:00 utká o celkové prvenství s Běloruskem.