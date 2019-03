Reprezentaci začal maraton před MS. Říha se na začátek těšil jako malé dítě

Takže se vyřádíte?

Doufám, že ne. Chceme hráče udržet v tréninkovém procesu, abychom je naladili na zápasy a opravdu vše ladili k vrcholu sezony.

Sešli jste se s hráči na prvním srazu před mistrovstvím světa, kdo dále se může připojit k týmu?

Vypadli nám hráči, kteří jsou zranění, ale vše je jinak tak, jak jsme si naplánovali. Koukáme na každý zápas extraligy, na každý zápas ve Finsku, sledujeme NHL. Každý týden bude trochu jiný, přijdou noví hráči. Chceme mít tým o něco širší, abychom všechny přáteláky neodehráli s jedním mužstvem. Chceme dát prostor klukům, kteří odehráli zápasy evropské tour.

Hokejisté Michal Jordán (vlevo) a Jiří Sekáč přichází na sraz hokejové reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

Kdo by se mohl k týmu ještě připojit a má už po sezoně v klubu?

Jednáme o Červenkovi, jestli se bude chtít zapojit do kempu, pak ještě čekáme na kluky z extraligy, kteří prošli evropskými turnaji.

Na čem záleží povolání Romana Červenky?

Na chuti, jestli podstoupí kemp. Nikomu nic neslibujeme, chceme, aby se kluci o to porvali, čekáme na nejlepší české hráče.

Záleží u Červenky také na zdravotním stavu? V sezoně ho vyřadila ze hry plicní embolie, poté si poranil kyčel.

Taky.

Čekáte na jeho vyjádření, jestli je zdravý, má chuť?

Tohle spolu souvisí. Jestli on řekne, že není zdravotně připravený, tak my s ním počítat nebudeme.

První nominace před MS Brankář: Marek Langhamer (Chabarovsk/KHL) Obránci: Michal Jordán (Chabarovsk/KHL) Lukáš Klok (Slovan Bratislava/KHL) Jan Kolář (Chabarovsk/KHL) Vojtěch Mozík (Viťaz Podolsk/KHL) Filip Pavlík (Hradec Králové) Adam Polášek (Nižněkamsk/KHL) Petr Šenkeřík (Karlovy Vary) Petr Zámorský (Hradec Králové) - připojí se příští týden Útočníci: Ondřej Beránek (Karlovy Vary) Michal Bulíř (Magnitogorsk/KHL) Rudolf Červený (Brynäs/Švéd.) Tomáš Fořt (Zlín) Robin Hanzl (Spartak Moskva/KHL) Dominik Kubalík (Ambri-Piotta/Švýc.) - připojí se ve středu Tomáš Mertl (Kunlun/KHL) Radovan Pavlík (Hradec Králové) Michal Řepík (Viťaz Podolsk/KHL) Jiří Sekáč (Kazaň/KHL) David Tomášek (Jyväskylä/Fin.) Tomáš Zohorna (Chabarovsk/KHL)

Ze srazu se kvůli zranění omluvili Nestrašil, Hrbas, Vitásek, ti už jsou definitivně mimo hru?

Nestrašil jel na vyšetření, až jím projde, dá nám vědět. To samé Vitásek. Ten měl dlouhodobé problémy.

Program do MS Sraz začal v pondělí na zimním stadionu Eden, kde se budou hráči připravovat až do 5. dubna. V rámci Euro Hockey Challenge se potom střetnou 10. dubna (Znojmo) a 13. dubna (Linec) s Rakouskem, 17. a 18. dubna (Karlovy Vary) s Německem a 26. dubna (Trenčín) a 27. dubna (Nitra) se Slovenskem. Domácí část sezony vyvrcholí před MS při Carlson Hockey Games v Brně, kde se Češi střetnou 2. května s Finskem, 4. května se Švédskem a 5. května s Ruskem.

Je vaším cílem přípravu rozložit na více hráčů?

Nejde o síly, ale abychom dva měsíce nehráli v jedné sestavě, abychom hráčům dali šanci, a ne hned to uřízli, aby mohli zabojovat. Je tam pár otazníků.

Hokejisté Michal Jordán (vpředu) a Tomáš Fořt přichází na sraz hokejové reprezentace v Praze.

Vlastimil Vacek, Právo

Váš asistent Robert Reichel byl v zámoří, kde mluvil s hráči, kteří mohou reprezentovat na mistrovství světa, s jakými zprávami přijel?

Naprosto pozitivními. Všichni hráči, i ti, kteří jsou na hraně play off, i ti, kteří mají zdravotní trable, tak chtějí přijet. Škoda zranění obránců Kempného a Šimka, to je neskutečná škoda. Dále bude záležet na domluvě s manažery klubů, jestli hráče nepošlou níže hrát play off nebo nám je dají k dispozici.

O koho jde?

Nechci být konkrétní. Představu máme. Máme hodně útočníků, obránci nám vzali vítr z plachet, ale máme kvalitní obránce v záloze, kteří si prošli Evropou, mistrovstvím světa.

Máte v hlavě sestavu pro šampionát?

Samozřejmě věříme, že se všichni hráči o sestavu poperou, rozhodující bude, jak nám budou přicházet kluci z Plzně, Třince, Brna, Liberce, Boleslavi, z Evropy, jak budou zdraví. Podle toho se bude dávat sestava dohromady.

Brankář Marek Langhamer přichází na sraz hokejové reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

A NHL k tomu...

Ano, to je další prostor. Co Alby (Robert Reichel) přivezl zprávy, ti kluci nechtějí odpočívat, chtějí hrát. Pokud vypadnou, chtějí se připojit co nejdřív, to je pro nás neuvěřitelná zpráva, mohli by se ukázat i pro přátelské zápasy.

Hraje svoji roli i fakt, že je šampionát na Slovensku?

To nevím, to je spíš otázka pro hráče, ale myslím si, že reprezentovat Česko je pro každého hráče čest.