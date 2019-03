Langhamer velebí Amur a děkuje za pomoc české kolonii

Pozvánku na kemp národního týmu před hokejovým MS dostal v Chabarovsku působící Marek Langhamer jako zatím jediný brankář, což mu dává naději, že by se 10. či 13. dubna proti Rakušanům mohl dočkat i reprezentačního debutu.

„Jsem šťastný, že tady vůbec můžu být. Snad je to i trochu ocenění za povedenou sezonu, ale půjdu den po dni. Chtěl bych vydržet v mančaftu co nejdéle, ale k ničemu se neupínám," říká 24letý gólman, jenž v listopadu nečekaně opustil Kometu a šel chytat KHL na Dálný východ. „I když se to upeklo narychlo, změnu jsem uvítal," naznačuje Langhamer.

Nakonec je vděčný Brnu, že jeho záležitost takhle vyřešilo a vyšlo mu vstříc. „Klukům věřím, že dojdou ke zlatému hattricku a já v Chabarovsku získal perfektní angažmá. S příchodem nového trenéra Guljavceva jsme poslední měsíc sezony začali i vyhrávat," líčí Langhamer, jenž odchytal 19 utkání s 93procentní úspěšností zákroků a třikrát udržel čisté konto.

„Jediné minus asi bylo v tom, že se tam za námi nikdo z rodiny ani přátel nedostal, takže jsme si s přítelkyní museli vystačit sami. Mně ale hodně pomohla početná česká kolonie v klubu, takže ani nevadilo, že jsem neuměl vůbec rusky," vypráví brankář, jenž by se vůbec nebránil novému kontraktu v Amuru. Spoluhráče z klubu Koláře, Jordána a T. Zohornu potkává teď i na reprezentačním kempu.