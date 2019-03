Nahřál kosti a bojuje o MS. Bratislava je pro českého útočníka druhým domovem

Dlouhá šichta čeká české hokejisty před mistrovstvím světa na Slovensku. V pondělí začal přípravný kemp a šampionát startuje 10. května. O účast bojuje také útočník Michal Řepík. Zkušený forvard, který by měl patřit mezi opory, jistotu ale nemá, což sám přiznal. „Odpočinul jsem si, vyčistil hlavu, jsem připravený na dlouhou štreku, abych mohl zabojovat o mistrovství světa. Není to krátká doba, ale jsem rád, že tu jsem,“ řekl třicetiletý hráč, který byl na třech posledních šampionátech.

Jak jste odpočíval po vypadnutí z play off v KHL?

Trávil jsem čas s rodinou, odletěl na dovolenou, kde jsem si vyčistil hlavu. Užil jsem si tepla a moře. Za sezonu je toho lítání a zimy, potřeboval jsem si prohřát kosti. Minulý týden jsem se vrátil a teď jsem natěšenej.

Přípravný kemp před šampionátem zabere téměř sedm týdnů, jak bojovat s tak dlouhým časem, když navíc není jistota, koho trenér Miloš Říha na Slovensko vybere?

Nedá se nad tím přemýšlet. Všichni víme, jak to je. Já jsem tohle absolvoval i minulý rok po vypadnutí se Spartou, takže vím, do čeho jdu. Prvních čtrnáct dní bude nejhorších, to bude jen o tréninku. Až budou zápasy, vše bude utíkat rychleji. Doufám, že si budu moct zahrát na mistrovství světa.

Je Bratislava velké lákadlo?

Já bych byl rád za každé mistrovství a je asi jedno, kde je. Ale je pravda, že Bratislava je specifická, druhý domov. Navíc je blízko, bude narváno, čeští fanoušci. Bylo by hezké tohle zažít, byla by to taková malá Praha, což jsem zažil jako fanoušek a bylo to krásný. Chtěl bych to zažít na ledě. Dám do toho všechno, uvidím, jestli se vejdu do nominace.

Program do MS Sraz začal v pondělí na zimním stadionu Eden, kde se budou hráči připravovat až do 5. dubna. V rámci Euro Hockey Challenge se potom střetnou 10. dubna (Znojmo) a 13. dubna (Linec) s Rakouskem, 17. a 18. dubna (Karlovy Vary) s Německem a 26. dubna (Trenčín) a 27. dubna (Nitra) se Slovenskem. Domácí část sezony vyvrcholí před MS při Carlson Hockey Games v Brně, kde se Češi střetnou 2. května s Finskem, 4. května se Švédskem a 5. května s Ruskem.

Když se ohlédnete za sezonou, jak ji hodnotíte?

Začal jsem ve Slovanu a končil v Podolsku. Půlka sezony ve Slovanu byla těžká, nehráli jsme dobře, hodně jsme prohrávali a hráli spodek. Takové mentální a fyzické vyčerpání. Fakt těžký. Když přišla šance odejít do Podolsku, který byl na hranici play off, tak jsem byl rád. Nakonec jsme ho udělali. Šli jsme na těžkého soupeře, což byl znát, dostali jsme 4:0 od CSKA. Ale jsem rád, že jsem se dostal do Ruska a ruského týmu.

Co bude dále po klubové stránce?

Cíl je KHL, samozřejmě se vše může vyvinout jinak, ale zatím nic od agentů není. Určitě nechci čekat do června, že bych nevěděl, kde budu hrát, ale nervózní nejsem. Doufám, že se vše bude vyvíjet v nejkratší době.