Letenská kometa bude v květnu na roztrhání! Kouč úspěšné sedmnáctky čeká na verdikt Sparty

Byl to stylový návrat. A veselý zároveň. České reprezentační výběry do 19 a 17 let, které postoupily na mistrovství Evropy, přiletěly do Prahy z kvalifikačních turnajů společným letadlem. „Jde o obrovský úspěch," shodli se trenéři Jan Suchopárek a Václav Kotal.