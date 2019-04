Hadamczik chce z osmnáctky vyždímat maximum

Ze 34 hráčů širšího výběru složí nominaci na hokejové MS do 18 let do Švédska český trenér Alois Hadamczik a slibuje vzít na šampionát, který začne 18. dubna, jen ty hokejisty, kteří obstojí v maximálním herním tempu a nasazení.

Trenér české hokejové reprezentace do 18 let Alois Hadamczik.

Když trochu pustím emoce, tak se hráči umí až nečekaně vydat a jsem připravený na šampionátu z těch kluků vyždímat i víc, než si myslí, že v sobě mají. Měli jsme s hráči důrazné pohovory, že se zápasy musí hrát s extrémním nasazením ave vysokém tempu, jedině pak máme šanci uspět," tvrdí kouč, jenž ze širšího výběru ještě musí vyřadit jednoho gólmana, čtyři obránce a šest útočníků.

Nominaci chce uzavřít po kempu v Kravařích, který zakončí 8. a 9. dubna zápasy proti Slovensku. K dispozici ale nebude mít zástupce finalistů juniorské extraligy, tedy Třince a úspěšnějšího z dvojice Plzeň - Sparta. „Z těchto mužstev vezmeme jen ty kluky, u kterých jsme přesvědčeni, že patří do základního kádru. Není čas něco zkoušet," říká Hadamczik a oceňuje přístup Českých Budějovic, které mu uvolnily z baráže M. Beránka.

Širší nominace českých hokejistů na MS do 18 let Brankáři Jan Bednář (Karlovy Vary), Nick Malík (Třinec), Lukáš Pařík (Liberec), Jan Škorpík (Sparta Praha) Obránci Jan Klodner, Daniel Poizl (oba Sparta), Radim Kučeřík, Jan Mlčák (oba Kometa Brno), Adam Rutar (Olomouc), David Tureček (Karlovy Vary), Ondřej Volráb (Kladno), Jakub Žůrek (Liberec), Martin Hugo Haš (Tappara Tampere/Fin.), Šimon Kubíček (Seattle/WHL), Jiří Suhrada (Pelicans Lahti/Fin.), Útočníci Adam Najman, Jakub Rychlovský, Michal Teplý (všichni Liberec), Martin Beránek, Pavel Novák (oba Motor České Budejovice), Jonáš Peterek, Adam Raška (oba Třinec), Ondřej Pšenička, David Vitouch (oba Sparta Praha), Filip Koffer (Pardubice), Adam Křemen (Karlovy Vary), Jan Myšák (Litvínov), Marcel Barinka (Halifax/QMJHL), Erik Čermák (Peterborough/OHL), Martin Lang (Kamloops/WHL), Radek Mužík (Lulea/Švéd.), Filip Přikryl (Saint John/QMJHL), Jaromír Pytlík (Sault Ste. Marie/OHL), Matěj Toman (Prince George/WHL).

„Plánem do závěru přípravy je sladit mužstvo tak, aby žilo a každý hráč vzal svou roli. Musíme mít extrémně dobrého gólmana, a přestože Bednář je o rok mladší než další kluci, zamíchal kartami, jakým stylem odchytal za Vary závěr extraligy dospělých," řekl Hadamczik, kterého potěšila i forma litvínovského Myšáka.

V kádru má zatím šestici hráčů působících v zámoří. Z nich ale ještě hraje play off OHL Jaromír Pytlík ze Sault Ste. Marie. „Pokud postoupí, tak asi nepojede a nebudeme do týmu už zasahovat. To není nic proti Pytlíkovi. Klobouk dolů, jak se tam uchytil. Když si necháš na mistrovství světa flek, že ti přijede Jágr, Židlický nebo Eliáš, tak ti mají nějakou genezi za sebou. Ale hráč, který jde poprvé do zámoří a pak se musí těsně před turnajem vyrovnávat se změnou času a hřiště...," říká Hadamczik, jenž má problém i s dalším útočníkem Kofferem z Pardubic, který má angínu a bere antibiotika.

Kouč reprezentace do 18 let Alois Hadamczik během tréninku.

Odlet do Umey, kde junioři sehrají základní skupinu proti Bělorusku, Švýcarsku, Finsku a Kanady, je naplánován 15. dubna, předtím čeká už nominované reprezentanty ještě trénink v Příbrami. „Cíle má člověk vždycky nejvyšší a musím to slovo říct, visí tam medaile. Chceme vyhrát tolik zápasů, abychom pak uspěli i ve čtvrtfinále. Nechceme tam jet s tím, že postoupíme ze skupiny a budeme spokojeni," dodal Hadamczik.