Hokejisté se připravují na MS už i s Kundrátkem a Hynkem Zohornou

"Máme teď čtyři týdny před mistrovstvím světa. Motivace je a chci o to zabojovat," řekl novinářům Hynek Zohorna, který se stejně jako na únorových Švédských hrách sešel v týmu s oběma bratry Tomášem z Chabarovsku a Radimem z Mladé Boleslavi. "My jsme si to užili v únoru, je to krásný pocit, když máte vedle sebe dva bráchy, s kterými vyrůstáte od malička. Bratislava je motivace, bylo by to moc pěkné," doplnil Zohorna.

V klubu mu skončila sezona v sobotu, kdy Lahti ve čtvrtfinále finské ligy prohrálo s IFK Helsinky 2:4 na utkání. Kundrátek dohrál v Davosu ve čtvrtek, kdy jeho klub porazil v play out švýcarské ligy Rapperswil 4:1 na zápasy a vybojoval záchranu mezi elitou. "Moc jsem se sem těšil. V Davosu jsme se zachránili, takže všechno dopadlo tak dobře, jak mělo. Stres spadl a teď už byl první trénink v reprezentaci, takže super," prohlásil Kundrátek.

Český tým se sešel už v neděli večer a připravovat se bude ve Znojmě až do pátku, kdy zamíří k odvetě s Rakušany. Ve Znojmě se bude hrát ve středu v 19:00 a odveta v Linci v sobotu v 16:15. Na první zápasy v třetím týdnu přípravy už se Češi těší. "Hlavně kluci jsou rádi. Je to protivné, snažili jsme se jim to vždycky odpoledne nějak zpestřit, ale zápasy jsou úplně něco jiného," prohlásil Říha.

Kádr pro květnový šampionát se mu začíná formovat. K dispozici má nyní Říha 28 hráčů - tři brankáře, deset obránců a 15 útočníků. Doplňovat už jej bude pouze ze zámoří a z týmů semifinalistů extraligy Brna, Liberce, Plzně či Třince.

"Z těch z Evropy, kteří jsou zdraví, jsou tu všichni. Udělali jsme na začátku užší kádr a s tím jsem pracovali celou sezonu. Jsou tam i hráči Komety, Třince, Liberce a Plzně. Pokud budou zdraví, tak by se měli dostavit," podotkl Říha.

Český tým dnes trénoval v tomto složení formací: Kundrátek, Kolář, Zámorský, Polášek, F. Pavlík, Jordán, Mozík, Krejčík, Klok, Dvořák - Řepík, T. Zohorna, Sekáč - H. Zohorna, R. Hanzl, D. Kubalík - Tomášek, Fořt, Červený - Š. Stránský, Mertl, P. Zdráhal - R. Pavlík, R. Zohorna, O. Beránek.

V následujícím týdnu se budou Češi připravovat v Karlových Varech, kde by se měly připojit i první posily z NHL. Na západě Čech se dvakrát utkají s Němci a v dalším týdnu se představí ve dvou duelech na Slovensku. Generálkou na vrchol sezony budou od 2. do 5. května České hry v Brně jako součást Euro Hockey Tour. Šampionát začne 10. května.