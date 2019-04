Fořt a Klok dali premiérové góly, puk si nezapomněli ve Znojmě rychle schovat

Radost z ní měl velikou. „Nejsem žádný kanonýr, takže každý gól mě potěší a samozřejmě, že jsem si nezapomněl schovat puk. Bude to cenná relikvie, doma si ho hned po příjezdu ze sobotní odvety v Linci vystavím," vykládal Klok, jenž v polovině první třetiny perfektně zakončoval nacvičenou akci.

„Byla to situace, kterou trénujeme. Útočník dal z rohu nahoru na modrou přihrávku na obránce, Dvořka jen naznačil střelu, přihrál mi to a já už viděl, že před brankou výborně cloní Zohy, tak jsem to pustil nahoru," přiblížil hráč bratislavského Slovanu.

Také Fořt se ukázal jako pohotový střelec. „Dostal jsem puk přesně tak, jak jsem potřeboval. Nebyl jsem ani daleko ani blízko od gólmana a trefil jsem to z kruhů," popsal svou trefu 26letý hráč Zlín a hned se ujistil, že i on má obvyklou památku na velkou chvíli. „Michal Jordán mi puk okamžitě přivezl," dodal Fořt.

Nervozitu při prvním startu za reprezentaci cítil. „Takže jsem odpoledne před zápasem nezabral, ale s tím jsem počítal. Spíš jsem ale nevěděl, co mám večer na ledě čekat. Určitě to pro mě bylo něco o hodině jiného než extraliga," uvedl Fořt, jemuž se dařilo i přes dlouhou herní odmlku.

První gól Tomáše Fořta! 🦁🇨🇿 pic.twitter.com/raoPFWncrT — Hokejový nároďák (@narodnitym) 10. dubna 2019

„Měsíc jsem nehrál zápas, takže jsem brzy cítil, jak mi tuhnou nohy. Nebyl jsem skutečně dlouho v zápasovém rytmu, ale brzy se mi povedlo rozjezdit," přiblížil Fořt, jemuž extraligové povinnosti skončily vyřazením Zlína z předkola play off.

Klok na tom byl se zápasovou nečinností ještě hůř, protože tečku za sezonou v KHL napsal už 22. února. „Člověk si pak přijde jako na začátku sezony, ale kondičně nás těch sedmnáct tréninkových dní od spuštění kempu nachystalo hodně dobře. Jsem docela příjemně překvapen, jak je příprava pod trenérem Říhou intenzivní," usmál se 23letý obránce.

Přesná střela Lukáše Kloka 🎯😎 pic.twitter.com/4Qa3PMFyY4 — Hokejový nároďák (@narodnitym) 10. dubna 2019

Jakým soupeřem Rakousko vlastně bylo, nedokázali ale oba premiéroví střelci detailně příliš posoudit. „Bylo to takové rozkoukávání a my se snažili soustředit na náš systém, ale po těch dvou rychlých gólech jsme některé věci až přehrávali místo jednoduššího zakončení. Tím jsme Rakušanům jejich neustálé bránění usnadňovali, ale dopředu toho moc neměli," naznačoval Klok.

„Mrzí mě, že jsme Marku Langahmerovi nepomohli udržet čisté konto. Abych pravdu řekl, tak já ale ani neměl pořádně síly všímat si, jací jsou nebo proti komu jdu na led. Měl jsem vážně co dělat sám se sebou. Rakušané dobře bruslili a dohrávali to, ale my jsme byli na to nachystaní a hráli jsme hokej, co po nás trenéři chtějí," řekl Fořt.

Skvělou atmosféru, o níž se postaralo 4250 diváků ve vyprodaném hledišti, ale ve Znojmě vnímal. „Hrál jsem tady naposledy ještě jako junior, už tehdy mi zdejší zimák přišel docela příjemný. Lidi jsou tady hodně slyšet, a když pak po tribunách obíhala mexická vlna, tak to bylo super," ocenil Fořt.