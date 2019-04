Výhra v Linci přinesla víc rozpaků než radosti. Dělali jsme úplně zbytečné chyby, řekl Kubalík

Herní projev národního týmu vykazoval čtyři týdny před mistrovstvím světa dost nedostatků, od listopadu poprvé za reprezentaci chytající gólman Jakub Kovář měl jen třináct úspěšných zásahů a propustil i čtyři z devíti nájezdů. Musíme změnit to myšlení, že vedeme a začneme se přizpůsobovat soupeři. Hrajeme vše do prázdné brány, přetahujeme střídání, místo abychom to hráli taktičtěji," prohlásil pro hokej.cz Říha.

„Nejvíc nás mrzí nezvládnutý závěr utkání v základní hrací době. I když to byla jen příprava, dostat vyrovnávací gól od Rakušanů devět sekund před koncem je trestuhodné," připustil pro ČTK kapitán Robin Hanzl.

Český reprezentační trenér Miloš Říha při jednom z utkání s Rakouskem.

Luboš Pavlíček, ČTK

„Hrozně těžko se takový zápas hodnotí, protože jsme byli nějaký mrtví a trošku jsme tahali nohy. Naopak Rakušané byli čím dál víc jako vosy, tlačili hodně do brány, také dobře napadali," uznal pro ČTK Kubalík, jenž rozhodl o výhře v deváté sérii nájezdů. Na ně ale podle 23letého útočníka nemuselo vůbec dojít. „Bohužel ve třetí třetině jsme si při vedení 4:2 počínali velmi špatně a udělali jsme úplně zbytečné chyby" cítil Kubalík.

Podobně viděl celou situaci i Hanzl. „Ke konci jsme hráli zbytečně ustrašeně. Rakušané vycítili šanci, kterou podpořili sami třetím gólem. My jsme se od té chvíle zatáhli a nebyli jsme schopní se dostat přes tu jejich aktivní hru," mínil útočník moskevského Spartaku.

Trenér Miloš Říha uznal, že dobře jeho svěřenci hráli jen ve druhé třetině, kdy si myslel, že se mužstvo z rozpačitého začátku probralo. „Jen chvíli jsme dokázali hrát úplně jinak, taky jsme získali dvougólové vedení, jenže potom jsme se vrátili k tomu, že mužstvo nebruslilo, přišly zbytečné ztráty kotouče v útočném i středním pásmu i nedohrávání v obranném pásmu. Rakušané měli najednou větší drajv a našimi chybami, které bychom udělat neměli, dosáhli na vyrovnání," tvrdil zklamaný kouč

Alespoň trochu ho potěšilo, že vedle nečekaně dobře hrajícího Fořta uspěli dvakrát při nájezdech Robin Hanzl a Dominik Kubalík, kteří předtím odvraceli akutní hrozbu porážku. „V šesté a osmé sérii museli odpovědět na gól Rakušanů a situaci zvládli na výbornou. Je určitě velké pozitivum, že máme hráče, kteří ten tlak při rozstřelu unesou," mínil Říha, jenž se po utkání rozloučil s útočníky Šimonem Stránským a Radovanem Pavlíkem.

Střet Felixe Maxy z Rakouska (vpravo) a českého reprezentanta Lukáše Kloka (vlevo) .

Luboš Pavlíček, ČTK

V pondělí se místo nich na pokračování reprezentačního kempu v Karlových Varech budou hlásit Chytil z NY Rangers a trochu nečekaně i Rousek ze Sparty, jenž byl do kádru zařazen až po dohrání juniorské extraligy. Ve středu 17. dubna a ve čtvrtek 18. dubna vždy od 17.20 h čeká národní mužstvo na karlovarském ledě zápasy s Německem.

Pak se český tým přesune na Slovensko, kde hraje 26. dubna v Trenčíně a o den později v Nitře. A u toho by už mohli být i další posily z NHL, Voráček s Gudasem. Určitě ale nedorazí Kämpf z Chicaga, jenž má skončení zámořské ligy zlomenou lícní kost a problémy se zuby.