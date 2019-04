Hadamczik zúžil kádr pro MS do 18 let, Pytlíka povolávat nebude

Trenér hokejové reprezentace do 18 let Alois Hadamczik zúžil nominaci na nadcházející mistrovství světa ve Švédsku, na kterém se Češi budou snažit po pěti letech vrátit mezi medailisty. V kádru nakonec chybí i útočník Jaromír Pytlík z kanadského Sault Ste. Marie, pro kterého klubová sezona skončila v noci na dnešek a byl tak teoreticky k dispozici. Hadamczik se ale rozhodl, že jej nepovolá.

Kouč reprezentace do 18 let Alois Hadamczik během tréninku.

"Trenéři se rozhodli, že chtějí mít partu celistvou a jakýkoliv zásah zvenčí by byl ošemetný," řekl manažer týmu Michael Grim pro Hokejka TV. Hadamczik společně s asistenty Radkem Bělohlavem a Markem Židlickým tak mají aktuálně k dispozici 24 hráčů, jeden z nich si na turnaji nezahraje.

Po závěrečném soustředění v Příbrami byli z nominace vyřazeni brankář Nick Malík, obránce Jan Klodner, Daniel Poizl, Jiří Suhrada a útočníci David Vitouch, Martin Beránek a Erik Čermák. Již v průběhu přípravy tým opustili Pavel Novák a Adam Křemen.

Čeští hokejisté v závěru přípravy na MS dvakrát porazili Slovensko. Na šampionátu se v základní skupině A v Umee utkají s Běloruskem, Švýcarskem, Finskem a Kanadou. Mistrovství začne 18. dubna.

"Cíle má člověk vždycky nejvyšší. Chceme vyhrát tolik zápasů, abychom pak uspěli ve čtvrtfinále, a co bude dál, to uvidíme. Jet tam jen s tím, že postoupíme ze skupiny, s tím bychom asi spokojení nebyli. Chceme větší úspěch a to je medaile," řekl Hadamczik.