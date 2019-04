Štencel závěr play off protrpěl v civilu na tribuně. Teď se brněnský bek začíná rvát o MS

Na kontě má sedm reprezentačních startů v sezoně, teď dostane 24letý brněnský obránce Jan Štencel šanci na další. Jako první z hokejistů vyřazených v semifinále extraligového play off se zapojil do tréninku národního týmu v Karlových Varech.

Kdy vás zastihla reprezentační pozvánka?

Měl jsem v sobotu večer na telefonu pár nepřijatých hovorů, tak jsem hned volal zpátky a zjistil, že mám v pondělí odpoledne přijet do Varů na kemp.

Nerozmýšlel jste, že by to chtělo přece jen trochu delší volno?

V mém postavení jsem rád, že pozvánka přišla, takže jsem vůbec neváhal a přijel. Jak jsem slyšel, tak v úterý má dorazit i další hráč z Brna, útočník Martin Zaťovič

Proč jste šestý zápas semifinálové série s Libercem nehrál?

Trenér Zábranský zvolil nějakou taktiku, zkusil něco změnit, proto jsem se nevešel do sestavy. Ráno ji trenér oznámil, trochu se přehazovaly pětky a bohužel to padlo na mě.

Jaké to bylo sledovat tak důležitý zápas jen z tribuny?

Samozřejmě nic příjemného, chtěl jsem hrát. Pohled z tribuny je jiný. Z hlediště se vám zdá, že je na všechno víc času, jenže na ledě musíte rozhodnutí udělat okamžitě. Byl to poslední zápas, o to víc mrzelo, že jsem se rozloučil se sezonou v Kometě v civilu. Bohužel to už takhle dopadlo, teď jsem tady a pokusím se zabojovat o místo v nominaci reprezentace.

Nechtěl jste být ale v pondělí večer raději v Liberci na sedmém zápase?

Samozřejmě jsme všichni měli jiné plány, chtěli jsme vyrovnat v Brně stav série a ještě se v rozhodujícím duelu porvat o finále. Předchozí dvě sezony měly zlatou tečku, ostudu jsme neudělali ani letos. Liberec hrál parádně, asi postoupil zaslouženě. Ani jednou jsme v sérii nedali první gól. Nezvládli jsme to, v Kometě je konec, teď pro mě ale začíná něco nového.

Jak těžké bude přepnout z ligového rytmu do mezistátního?

Nebude to úplně snadné, emoce už ale trochu odezněly a pro mě osobně je reprezentace ohromnou výzvou. Letos jsem v ní konečně dostal příležitost, vážím si toho. Každý trénink zkusím odvést, co ve mně je, abych předvedl trenérům, jaká můžou mít ode mě očekávání. Chtěl bych se v národním týmu udržet co nejdéle.

Pomůže vám nějak zkušenost z předchozích reprezentačních akcí?

Bylo to pro mě nové, zahrál jsem si proti silným mančaftům Švédska, Finska, Ruska, ve vyšší rychlosti a kvalitě, dokázalo mě to někam posunout. Určitě chci z té zkušenosti těžit.