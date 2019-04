Zuby venku! Ale pálil o sto šest. Český nováček se v Kanadě uvedl skvěle, reprezentační plán utnul trenér

Plán měl načrtnutý celkem jasně. Když předčasně skončí v play off zámořské OHL, zkusí se prosadit na mládežnickém šampionátu ve Švédsku. Talentovaný český útočník Jaromír Pytlík z týmu Sault Ste. Marie ale v příštích týdnech může mít hokejové volno. Trenér Alois Hadamczik jej nakonec do reprezentační osmnáctky nezařadil, jak už dříve nastiňoval s odkazem na možný problematický přesun do jiného časového pásma a na větší kluziště.