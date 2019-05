Reichel sestavu tají, se Švýcary čeká boj o Bratislavu

„Máme pocit, že se nám složení mužstva už stabilizovalo, ale možná tam jedna změna bude," říká Reichel a na dotaz, jestli k ní dojde na gólmanském postu, se jen usměje. „Brankáři už naše rozhodnutí vědí a vy si napište tu svou předpokládanou sestavu," vybídl novináře asistent trenéra.

Z více než hodinového tréninku se pak dalo vypozorovat jediné, že benjamínek mužstva, 19letý útočník Filip Chytil skutečně ztratil místo v sestavě a měl by znovu usednout jen na tribunu. Otázky nasazení sedmi či osmi obránců i podoby čtvrté lajny, kde vedle Tomáše Zohorny v minulém zápase na křídle alternovali jeho bratr Hynek, Řepík a Palát, ale zůstaly nezodpovězeny.

Předpokládaná sestava českých hokejistů na Švýcary: Bartošák - Hronek, D. Musil, Rutta, Moravčík, Gudas, Kolář, Sklenička - Voráček, Simon, Frolík - J. Vrána, Faksa, Jaškin - Gulaš, Jan Kovář, D. Kubalík - Řepík, T. Zohorna, Palát - H. Zohorna.

„Řekl bych, že celé mužstvo si sedlo, to pak vylítnou i jednotlivci, ale kvůli kanadským bodům tam nikdo z hráčů není," reaguje Reichel na skutečnost, že Voráček a Frolík už mají dvanáct kanadských bodů, přičemž na tuto hranici se z českých hráčů na MS dostal naposledy právě Reichel při zlatu v roce 2001.

Nakonec se ale alespoň trochu zamyslí nad příštím soupeřem. „Švýcaři tady hrají hodně dobře, viděli jsme jejich čtyři zápasy živě, včetně toho posledního s Ruskem. Mají šikovné rychlé hráče, kteří dobře bruslí, i jejich beci předvádí výborný pohyb," říká Reichel.

Označuje posledního soka za hodně kompaktní tým. „Bude to se Švýcary těžký zápas a dobrý test před čtvrtfinále. Navíc všichni víme, co nám může tahle výhra přinést. Snažíme se vyhnout složitému cestování na klíčový duel do Košic, pro náladu družstva je i tohle podstatné," přemítá Reichel.

Určitě podle asistenta kouče není náhoda, že loni Švýcarsko došlo až do finále. „Mají teď silnou generaci a třeba Josiho je v Nashvillu naprosto klíčový hráč. Navíc Hischier z New Jersey byl jedničkou draftu, Fiala patří k hvězdám Minnesoty, ale jde hlavně o nás. Když k tomu přistoupíme, jak máme, a předvedeme svůj hokej, máme šanci vyhrát," říká Reichel, jenž odmítá, že by výhry nad dvěma papírově slabšími soupeři Itálii a Rakouskem byly povinností. „Na mistrovství není žádný zápas z povinnosti. My jsme rádi za ten způsob, jak se vyhrálo a že oba soupeři dostali osmičku, kluci na ně měli chuť," prohlašuje.

