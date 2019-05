Napětí sílí. Do večerního semifinále mistrovství světa mezi národním týmem a hokejisty Kanady zbývá už jen několik desítek minut a před bratislavskou halou i v nedaleké fanzoně se to hemží českými příznivci.

Co Čech, to hokejový trenér. Co fanoušci radí národnímu týmu před Kanadou? A věří mu?

