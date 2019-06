Změny na reprezentační střídačce. Pešán vystřídá Říhu

Novým trenérem české hokejové reprezentace by se měl od sezony 2020/21 stát po Miloši Říhovi starším Filip Pešán. Ten bude v nadcházejícím ročníku působit jako šéftrenér Českého hokeje a zároveň bude generálním manažerem juniorské reprezentace.

„Pokud nenastane nějaké neočekávaná událost, bude to právě Filip Pešán, kdo po Miloši Říhovi po příští mistrovstvím světa ve Švýcarsku reprezentaci převezme," prohlásil na čtvrteční tiskové konferenci prezident Českého hokeje Tomáš Král.

Pešán byl kandidátem na kouče seniorského nároďáku už loni po MS v Dánsku. Nástupce Josefa Jandače na reprezentační střídačce vybírala hokejová generalita mezi ním, Václavem Varaďou a Milošem Říhou starším. Volba nakonec padla na posledně jmenovaného, který podepsal dvouletou smlouvu.

Trenér Filip Pešán.

Twitter

Říha, který na MS v Bratislavě dovedl Čechy ke čtvrtému místu, dvouletou smlouvu dodrží, po šampionátu ve Švýcarsku, který se uskuteční už příští rok, ale u reprezentace skončí. A nahradí ho 41letý Pešán, který dosud působil v extraligovém Liberci jako hlavní trenér a zároveň sportovní manažer.

Po devíti letech ale coby kouč u Bílých Tygrů skončil, neboť na svazu nahradil v pozici šéftrenéra hokejových reprezentací Slavomíra Lenera. Zároveň bude Pešán v příští sezoně působit jako generální manažer juniorské reprezentace, kterou pod vedením trenéra Václava Varadi čeká na přelomu roku domácí světový šampionát.

„Během nadcházejících dvanácti měsíců si Filip Pešán vyzkouší práci na svazu resp. u reprezentace a vyhlédne si další své kolegy, se kterými by mohl u reprezentačního výběrů působit," uvedl Král.

Trenér Miloš Říha (vpravo) na střídačce hokejové reprezentace.

Vasily Fedosenko, Reuters

„Miloš má svůj realizační tým. Ale už před letošním MS mi volal a nabídl externí spolupráci, že bych sledoval týmy z druhé skupiny. Musel jsem to ale odmítnout, protože jsem měl spoustu práce se seznamováním se s prací šéftrenéra svazu. Pokud ale přijde nabídka za rok znovu, rád ji zvážím," hlásí Pešán," který v sezoně 2017/18 už národní tým vedl, ale pouze ten do dvaceti let.

„V jiných zemích bylo už dlouho předem jasné, kdo se kdy národního týmu ujme. U nás v minulosti nebylo možné, abychom mohli s některým kvalitním trenérem počítat už dopředu. Teď to ale nastalo a Filipa si pro A reprezentaci připravujeme i tím, že bude dělat svazového šéftrenéra," uzavírá Král.

„Koučovat národní tým je pro mě velkou motivací. Teď se ale chci soustředit na práci šéftrenéra svazu, kde bych chtěl navázat na výbornou práci Slávy Lenera. Chci pokračovat projektech nastolených svazem, které k mému překvapení skvěle fungují. Chci se vzdělávat, studovat a poznávat další možnosti, jak úspěšně řídit tým," říká Pešán.

„Musím si pečlivě nastudovat všechny projekty, které už na svazu běží. Nechci od boku střílet nějaké desatero, co bude potřeba činit. Nejprve musím současný stav důkladně poznat," uzavřel Pešán.