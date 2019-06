Šéftrenér Pešán: Po Naganu nás kopíroval celý svět, teď musíme špičku dohnat

Šéftrenér Českého hokeje Filip Pešán by měl za rok by měl nahradit u české hokejové reprezentace kouče Miloše Říhu staršího.

Jaké jsou vaše první domy z působení na pozici šéftrenéra?

Určitě jsem do té funkce nešel s tím, že tady nic nefunguje a já zachráním český hokej. To vůbec ne! Myslel jsem si ale, že pár věcí budu muset nově nastavit, zatím jsem však mile překvapený, jak dobře některé projekty fungují.

Už naopak tušíte, co je třeba hlavně zlepšit?

Mám pocit, že se svaz málo vyjadřuje k věcem, které dělá dobře. Chápu, že lidi radši čtou kritiku a pochvaly se moc nenosí, ale já budu ten, který o těch věcech bude chtít mluvit pozitivně. Nesmíme reagovat až poté, co se události staly, chce to řešit věci dřív a komunikovat je tak, aby veřejnost poznala, že se rozjely správné počiny.

Prezident Českého hokeje Tomáš Král (vlevo) a šéftrenér Filip Pešán

Michal Krumphanzl, ČTK

Kdy nabídnete svoje recepty na pozvednutí úrovně českého hokeje?

Nechci po pár týdnech vykřikovat velká prohlášení, co všechno se musí rychle změnit. Po Naganu nás kopíroval celý svět, jenže my teď musíme dohánět světovou špičku, která je o kousek před námi. Když to ale dokážeme a přidáme k tomu i něco českého, co máme v genech, můžeme ji časem i předběhnout.

Věděl jste od začátku, že se s vámi počítá i na pozici reprezentačního kouče od sezóny 2020/21?

Ano, i proto jsem tu práci vzal. Svaz tím ukazuje, že ví, co dělá, že má svou cestu a promyšlené kroky. Možnost podílet se na řízení českého hokeje a od léta příštího roku i koučovat národní tým je pro mě velkou motivací.

Díky tomu si můžete lépe nachystat podmínky práce u reprezentace i realizační tým. Někteří trenéři si v minulosti stěžovali, že měli málo času...

Určitě je fajn, že mám skoro celý rok na to, abych si všechno v klidu promyslel a naplánoval. Využiju toho, že po deseti letech nebudu denně na ledě a budu mít čas analyzovat věci a pracovat na sobě. Můžu i víc plánovat, což je velká výhoda. Nejsem závislý na každém dnu kvůli hokeji jako předtím při trénování.

Filip Pešán bude trenérem české hokejové reprezentace

Michal Krumphanzl, ČTK

Budete víc v Praze, nebo doma s rodinou v Liberci?

Chci být především v terénu. Nevzal jsem tuhle práci, abych měl někde teplé místečko v kanceláři. Chci mít přehled, co se děje v klubech. Rád bych zatáhl do svazového dění víc lidí z regionů, chci mít síť spolupracovníků po celém Česku, abych věděl, jestli se k nim věci ze shora dostávají.

Dokážete zapojit do práce pro svaz i další mladé trenéry?

To by bylo ideální. Chci hodně hostovat trenéry v mládežnických reprezentacích. „Za odměnu" je zvát do národních týmů na kempy, a tím je motivovat. Nastala jednoznačně správná doba na to, aby mladí trenéři začali více promlouvat do českého hokeje, jen se nesmějí bránit dalšímu vzdělávání.

Filip Pešán na střídačce Liberce

Vlastimil Vacek, Právo

Máte na mysli zejména zachycení moderních trendů?

Přesně tak. Každodenní hokej na klubové úrovni to neumožňuje. Člověk jede pořád na výsledek. Já teď ale budu mít tu vzácnou možnost cestovat a bavit se se špičkami světového hokeje o tom, jak to dělají jinde. Těším se na to, za pár dnů mám naplánovanou cestu na trenérské sympózium NHL do Toronta a rovnou se přesunu za dvacítkou do Finska na letní soustředění.

Ze všech stran stále zní, že český hokej už zoufale potřebuje medaili. Vnímáte to také tak?

Myslím si, že se přiblížil moment, kdy skutečně medaile přijde. Líbilo se mi, jak jsme se při mistrovství světa na Slovensku prezentovali fantastickým hokejem a z velké části to bylo i o tom, jak byli do týmu zapojení mladí hráči a lídři jako Kuba Voráček jim byli vzory.