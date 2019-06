Kovář si o sobě přečetl na internetu a začal se smát. Co novou posilu Zugu pobavilo?

Některá švýcarská média uváděla, že si máte ročně přijít na 900 tisíc švýcarských franků, tedy v přepočtu zhruba 21 milionů korun, což by z vás udělalo jednoho z nejlépe placených hráčů tamější soutěže...

Taky jsem si ten článek přečetl a trošku jsem se zasmál. Posílal jsem to generálnímu manažerovi klubu s tím, že za takových podmínek smlouvu určitě podepíšu.

Takže ta částka nesedí?

Je to škoda, ale bohužel to tak není. Ta částka je smyšlená a několikanásobně přestřelená.

Čím vás Zug přesvědčil, že je tou ideální destinací?

Třikrát jsem seděl s generálním manažerem Zugu, dvakrát s hlavním trenérem. Strašně se mi to líbilo. V Zugu jsme byli i nedávno s manželkou, zašli s lidmi z klubu na večeři, po které mi manželka sama říkala, že to jsou lidi, jako kdybychom je znali celý život. Měl jsem si s nimi co říct. Mají svoji vizi, která se mi strašně líbí. Všechno dávalo smysl.

Navíc švýcarská liga je považována za jednu z nejlepších v Evropě...

Spousta špičkových evropských i zámořských hráčů chce ve Švýcarsku hrát. Ani se nemusíme bavit, jak jde švýcarský hokej nahoru. Počítám s tím, že úroveň hokeje tam bude výborná.

Bral jste při svém rozhodování i ohled na rodinu?

Samozřejmě, člověk pro ni chce to nejlepší. Myslím, že jsme zvolili dobře.

I proto jste odmítl hned několik klubů z KHL, kde jste působil pět sezon v Magnitogorsku?

Netvrdím, že do KHL už v životě nepůjdu. To vůbec ne. Může se stát, že po roce ve Švýcarsku třeba půjdu do Ruska. Ale teď jsem se prostě rozhodl jinak.

Máte ve smlouvě s Zugem klauzuli, že v případě zájmu z NHL vás klub do zámoří pustí?

Přesně tak to je, do určitého data by mě Zug v případě zájmu z NHL musel uvolnit. Přesný termín ale nechci prozrazovat. Zatím nic nepřišlo. Nějaká jednání sice proběhla, ale nakonec to jeden člověk shodil. Škoda...

O NHL jste se pokoušel už loni, v NY Islanders ani Bostonu se vám ale do prvního týmu nepodařilo probojovat. Co by vás muselo přesvědčit letos, abyste do zámoří odešel znovu?

Kdyby mě někdo chtěl a nabídl smlouvu, šel bych do NHL za každou cenu. Loni to nevyšlo, ale obohatilo mě to. Teď už bych alespoň trošku věděl, do čeho bych šel. Kdyby přišla ta možnost, strašně rád bych do NHL šel. I s tím vědomím, že bych se mohl spálit jako v uplynulé sezoně.

A když NHL nevyjde?

Tak se nic neděje. Jsem připravený strávit příští sezonu ve Švýcarsku.