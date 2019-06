Říha: Zklamaný budu asi pořád. Na mistrovství nám chyběl top gólman a dva centři

Už bolest ze čtvrtého místa alespoň částečné odezněla?

Zklamaný budu asi pořád. Mohli jsme dosáhnout lepšího výsledku, stejně jako jsme ale mohli skončit hůř. Když se vracím a dívám na všechny zápasy ještě jednou, tak myslím, že nám něco chybělo.

Co to bylo?

Naprostá top jednička mezi gólmany. Všichni tři medailisté ji měli. Také nám scházeli dva centři. Museli jsme improvizovat a centry jsme dělali z hráčů z křídel.

Záznam: Přílet českých hokejistů z MS v Bratislavě

Sport.cz

Jinak jste neměl mužstvu co vytknout?

Jsem spokojený, bylo to pro mě fantastické mistrovství. Od přípravy až po samotný šampionát. Každým týdnem se nám mančaft měnil, i když jsme na začátku říkali, že chceme udělat nějaký základ. Nešlo ale udělat jádro a pak nepřibrat hráče z NHL, kteří byli volní. Nikdo nemohl vědět, že jich budeme mít volných tolik. S výsledkem ale musíme být spokojení. Teď už se nepočítá první čtyřka nebo šestka, ale první osmička. V té jsme, což je důležité.

Říkáte si zpětně, že jste během mistrovství mohl některou věc udělat jinak?

Vždycky můžete udělat něco jinak. Cokoliv. V tom jsme my Češi ostatně geniální; deset milionů lidí ví, co by jak udělalo. My jsme se museli nějak rozhodnout a myslím, že jsme udělali dobře. Nebáli jsme se oslovit dané hráče, nebáli jsme se pustit do hry hráče, které jsme pustili. A oni nám to vrátili. Zpětně jsem viděl spoustu věcí, které by možná šly ovlivnit, ale v tu chvíli to nešlo.

Hráči se po šampionátu rozprchli na dovolenou, jak jste regeneroval vy?

Dělal jsem si ještě analýzu, asi dvakrát jsem se podíval na všechny zápasy. Pak jsem se vrhl na dům, zahradu a sekání. A ve čtvrtek odjíždím k moři.

Už přemýšlíte o vaší druhé a poslední sezoně u národního týmu?

Bude záležet na tom, jakým způsobem budeme postupovat. Jestli cestou, že budeme brát ty nejlepší hráče, nezávisle na věku, nebo se pustíme cestou výběru jako Finové a čekat na úspěch.

Jak hlasoval Miloš Říha v anketě Zlatá hokejka: 1. Tomáš Hertl 2. Jakub Voráček 3. David Pastrňák 4. David Krejčí 5. Michael Frolík 6. Filip Hronek 7. Dominik Kubalík 8. Jan Kovář 9. Milan Gulaš 10. David Rittich

Když jste hlasoval ve Zlaté hokejce o nejlepším českém hokejistovi sezony, na první místo jste nezařadil vítěze Davida Pastrňáka, nýbrž Tomáše Hertla. Proč?

Protože i já jsem byl centr. Tahle pozice tvoří celou pětku. Hertlík dokázal hrát i přes zranění a se San Jose se dostal v play off NHL daleko. Znám ho osobně, na mistrovství světa jsme na něj čekali, nechávali jsme si pro něj jedno volné místo. Hned za něj patří Jakub Voráček. Co on dokázal udělat s reprezentací, jak jí šel příkladem, a navíc zvládl profesionální přístup i přes narození syna... To on byl tím klíčovým člověkem reprezentace.

Nezasloužil si David Pastrňák na vašem hlasovacím lístku lepší než třetí místo? Přeci jen byl nejproduktivnějším českým hráčem sezony NHL a s Bostonem dokráčel až do finále Stanley Cupu...

(směje se) Samozřejmě, je těžké to hodnotit, protože Pasta zvládl sezonu v Bostonu exkluzivně. Pro mě jsou všichni v desítce první.