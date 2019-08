Hokejová reprezentace zahájila letní kemp. Říhu mrzí absence některých mladíků

Kemp se oproti loňsku koná o týden dřív. Co je hlavním důvodem?

Udělali jsme ho o trochu dřív, aby nám kluci neodjeli do Ameriky. Chceme hlavně vidět mladé hráče ze zámoří. Bohužel řada se jich omluvila a spousta nám ani nedala vědět. My je máme třeba napsané jako náhradníky, ale náhradníky nebyli. Do poslední chvíle jsme totiž čekali, kdy se ozvou, takže jsme je napsali mezi náhradníky. Mrzí mě to. Hodně jich trénuje individuálně a narušili bychom jim jejich program...Já si ale myslím, že příprava s národním mužstvem je trochu něco jiného. A hlavně by pracovali v kolektivu.

Které hráče máte konkrétně na mysli?

Čekali jsme Nečase, Zadinu, Hájka, Zbořila... Bylo to dělané kvůli našim mladým špičkám. Někteří kluci už odjeli do zámoří, jiní zase měli zdravotní problémy. Ale jak jsem říkal, někteří mají prostě svůj individuální plán, který bychom jim narušili.

Trenér Miloš Říha před světovým šampionátem na Slovensku

Dorazilo dost hráčů, kteří mají zkušenosti z farem ze zámoří, ale nejsou českým fanouškům tolik známí. Co si od nich slibujete?

Chtěl jsem vytvořit takové béčko, což už jsem avizoval loni, když jsem reprezentaci převzal. Tohle nejsou samozřejmě žádní béčkaři, ale chci udělat široký kádr, aby kluci měli motivaci, nějaký krůček před sebou a věděli, že se o nich ví. Věděli, proč mají pracovat a na co se mají těšit. Chceme je vidět v akci. Trochu jsme to oproti loňsku omladili.

Přijel i David Rittich, gólman z NHL. To je bezpochyby velké osvěžení...

Tohle je takové plus. Vždycky je parádní, když přijede někdo takový a já mu děkuju, že se toho zúčastní. Dlouho váhal, ale pak souhlasil. Loni jsme tu měli Mrázka. Tohle dá kempu punc, což jsme přesně hledali. Aby kemp měl zkrátka smysl, protože ho neděláme pro sebe, ale pro kluky, aby to pocítili.

V kádru máte hned patnáct obránců. Nebude větší počet beků problém?

Máme šest pětek, dva obránci jsou navíc, ale to nevadí. Hráči mají dopoledne individuální činnost, kluky rozdělíme na dvě party a když budeme hrát, proč by obránce nemohl dělat útočníka...Je to v pohodě.

David Rittich na archivním snímku.

V plánu máte ve čtvrtek modelové utkání. Byl ve hře nějaký přípravný zápas?

Oficiálně nemůžeme hrát nic, ale ještě se budeme bavit s Duklou Jihlava, že bychom si s ní zahráli. Záleží, na jejich programu. Pokud to nevyjde, budeme hrát znovu modelové utkání jako loni.

Opět jako tým Česka proti týmu Moravy?

To si takhle kluci loni vymysleli, aby byl ještě větší boj. Musíme se podívat, jak to máme rozdělené v klubech, aby to taky bylo vyrovnané a viděli jsme, jak se k tomu, kdo staví.

Máte tu hráče, kteří se vrátili ze zámoří do extraligy a mají už nějakou zkušenost s reprezentací nebo hráče, kteří se vrátili do Česka, ale zkušenost v národním týmu nemají žádnou. Budete je v průběhu sezony hodně sledovat?

Já jsem zvědavý na všechny, i na ty, co dneska nepřijeli, protože bychom chtěli letos v sezoně na turnajích Euro Hockey Tour dát víc prostoru mladším klukům. Dvě pětky bychom vybrali z hráčů, kteří přijeli na tenhle kemp. Samozřejmě už sledujeme hráče v přípravných utkáních, jak se chovají v klubech a tak dále...

Jakub Voráček při utkání s Finy v Brně.

Hodně vám už chyběl led?

Pro mě jsou tyhle pauzy dlouhé. Už jsem z toho byl trochu nervózní. Zklamání po šampionátu bylo velké. Ale teď už jsem zase v očekávání, že už se zase bude něco dít a bude se něco dělat.

Co říkáte na los příštího MS ve Švýcarsku? Na úvod opět narazíme na Švédy...

Nebude to nic lehkého, ale příští mistrovství bude zase jiné. Tohle na Slovensku bylo nabité hvězdami, akorát Fini to drželi na své bázi, dva měsíce s mužstvem pracovali a pak se jim to vyplatilo. Ale já si nedovedu představit, že bych nenominoval třeba Voráčka... Byl jsem nedávno s Filipem Hronkem na dětském kempu a oni se na další šampionát strašně těší. O NHL moc nemluvil, spíš o MS, což se mi strašně líbilo. Když budou mít kluci zase podobnou chuť, tak bychom to mohli zopakovat a konečně to tam plácnout.

Mluvil jste i s dalšími hráči z NHL?

Bavili jsme se s Radilem, Noskem, Hertlem... Kluci teď poletí do Ameriky, kontaktovat je budeme, každého, kdo by nám mohl pomoct, abychom udrželi nějakou laťku, kterou jsme nastavili.