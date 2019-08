Světový pohár v hokeji bez Česka? Promiňte, ale bude lepší, když vytvoříte Výběr Evropy

Kolektivní smlouva mezi NHL a hráčskou asociací NHLPA se blíží ke svému konci, vždyť vypršet má už po sezoně 2021/22. Pokud se ale obě strany dohodnou do příštího roku na uzavření nové, znamenalo by to nejen odvrácení hrozby výluky, kterou NHL naposledy zažila v ročníku 2012/13, ale i možnost opětovného zavedení Světového poháru. Čeští hokejoví fanoušci ale v případě obnovení World Cupu možná budou skřípat zuby.

Poslední Světový pohár se uskutečnil v Torontu v září roku 2016, tedy ještě před startem sezony, kdy hokejisté nebyli rozehraní. To už by za dva roky neplatilo, stanice Sportsnet totiž přišla s informací, že si vedení NHL pohrává s myšlenkou, že by se Světový pohár mohl od sezony 2020/21 vždy konat v lednu či únoru a nahradil by tak Utkání hvězd NHL.

„Mohlo by jít o takový miniturnaj, který by trval asi týden," uvedl zástupce komisionáře NHL Bill Daly s tím, že bude záležet na rokováních mezi NHL a NHLPA. „Myslím, že bychom mohli dojít k dohodě. Obě strany jsou otevřené tomu, aby dohoda nebyla nevyhnutelně dokonalá, ale aby se mohla zlepšovat," soudí Daly.

Vše je samozřejmě zatím v plenkách, pokud by ale k dohodě nakonec došlo, vyvstala by však další otázka. Zatímco v roce 2016 se turnaj konal dva týdny a zúčastnilo se ho osm mužstev (Kanada, USA, Švédsko, Rusko, Finsko, Česká republika, Výběr Evropy a Výběr severoamerických hráčů do 23 let), od sezony 2020/21 by se vše muselo odehrát během týdne.

A to by znamenalo, že počet zúčastněných týmů by se musel nejspíše zredukovat. Kdo by na to doplatil? Stanice Sportsnet přišla s možným modelem, který zahrnuje šest celků - Kanadu, USA, Švédsko, Rusko, Finsko a Výběr Evropy. Každý tým by nejprve odehrál dva duely, pak by následovaly dvě semifinále a boj o zlato.

Pokud by došlo na tuto variantu, Česká republika by na Světovém poháru nestartovala. Její hokejisté by figurovali ve Výběru Evropy, tak jako před třemi lety Slováci, Švýcaři nebo Němci.

Brankáři (zleva) Petr Mrázek, Ondřej Pavelec a Michal Neuvirth během tréninku české hokejové reprezentace před Světovým pohárem v roce 2016.

Vlastimil Vacek, Právo

„Promiňte, chlapci, ale dosavadní výsledky Čechů je neopravňují postavit vlastní tým, který můžou mít třeba Švédové nebo Finové. Kromě toho, na posledním Světovém poháru Češi vstřelili jen šest gólů ve třech zápasech, vyhráli jen jednou a měli v týmu šest hráčů, kteří v té době neměli kontrakty v NHL," píše redaktor Mark Spector.

„To už by bylo lepší mít Výběr Evropy se sedmi či osmi nejlepšími Čechy a postavit konkurenceschopný tým s dalšími evropskými hráči, jejichž země se Světového poháru nezúčastní," pokračuje Spector a rozplývá se nad výběrem, jehož součástí by byli Češi David Pastrňák, David Krejčí, Tomáš Hertl, Němec Leon Draisaitl, Slovinec Anže Kopitar, Slovák Zdeno Chára či Švýcaři Nico Hischier s Romanem Josim.