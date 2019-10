Říhova nominace na Karjalu: dva nováčci i návrat po šesti letech

Dvaadvacetiletý Kovařčík se vypracoval v jednu z opor třineckých Ocelářů, s nimiž minulou sezonu získal extraligový titul. O čtyři roky starší Sedlák se v létě vrátil po osmi letech ze zámoří, když zamířil do ruského Čeljabinsku.

„Rozhodli jsme se, že pro turnaj Karjala a prosincový Channel One Cup v Moskvě rozdělíme náš tým do dvou skupin našich nejproduktivnějších hráčů," vysvětlil Říha, že do každého turnaje počítá s jiným okruhem hráčů.

„To ale rozhodně neznamená, že jsme na Karjalu vybrali slabší mužstvo. Naopak! Vybrali jsme to nejlepší, co v celé Evropě máme," doplnil Říha, jenž už v probíhající sezoně podnikl inspekční cestu do KHL. „A potěšilo mě, že naši hráči hrají ve svých klubech v KHL v prvních pětkách."

V aktuální nominaci schází nejproduktivnější hráč a nejlepší střelec probíhající extraligové sezony Milan Gulaš z Plzně. „Milan je připravený reprezentovat a domluvili jsme se, že odehraje v prosinci v Plzni zápas Channel One Cupu proti Finům," vysvětlil trenér.

Národní tým vstoupí do Karjala Cupu ve čtvrtek 7. listopadu zápasem v Leksandu proti domácím Švédům. Pak už se Říhova družina přesune do Helsinek, hlavního dějiště turnaje. V sobotu ji v Hartwall Areně čekají domácí Finové, o den později turnaj zakončí ve stejné hale proti Rusům.

Sedm hokejistů v nominaci si zahrálo na letošním MS na Slovensku - obránci Michal Moravčík s Davidem Musilem a útočníci Dmitrij Jaškin, Jan Kovář, Michal Řepík, Tomáš Zohorna a Hynek Zohorna.

Zadák Andrej Šustr se do reprezentace vrací poprvé od září 2016, kdy startoval na Světovém poháru. Obránce Vladimír Roth naposledy oblékl dres národního týmu v listopadu 2014, útočník Tomáš Rachůnek dokonce v dubnu 2013.