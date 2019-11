Rachůnek zase v reprezentaci: Hned se mi vybaví, že naposledy jsem v ní byl s bráchou

Od jeho posledního vystoupení v národním týmu uplynulo už více než šest a půl roku a sám přiznává, že už ani nedoufal, že by ještě někdy reprezentační dres oblékl. Jenže opomenout Tomáše Rachůnka při jeho současné formě by byl hřích. Trenér Miloš Říha v nominaci na turnaj Karjala na osmadvacetiletého útočníka Karlových Varů ukázal. „Nečekal jsem to a strašně si toho vážím,“ vyprávěl nejmladší z bratrů Rachůnkových na pondělním srazu nároďáku v Praze.

Při pohledu na kanadské bodování extraligy v probíhající sezoně nad ním najdete jen suverénního Milana Gulaše z Plzně a libereckého Michala Birnera. Pak už v tabulce svítí jméno Tomáše Rachůnka, jenž v 18 zápasech vstřelil osm branek a přidal 13 asistencí.

„Jsem rád, že se mi daří, ale nějak to neprožívám a nesoustředím se na to. Ve Varech mám nějakou pozici a očekává se ode mě, že budu produktivní. Letos se to daří nadstandardně," kvituje Rachůnek formu jeho i Karových Varů, které se v tabulce nachází na šestém místě, jen dva body za druhou Kometou.

Tomáš Rachůnek se do reprezentace vrací po šesti a půl letech.

Vlastimil Vacek, Právo

„Moje forma hodně souvisí s tím, že jsme se zvedli jako tým. Fakt hrajeme dobře, věříme se a sedli jsme si i s klukama z lajny, vždyť už spolu hrajeme třetí rok. Víme o sobě a dá se říct, že spoustu věcí děláme na ledě už poslepu," pochvaluje si spolupráci s parťáky z útoku Flekem a Grígerem.

I přesto Rachůnka nenapadlo, že by to mohlo stačit na jeho comeback do reprezentace. V ní naposledy nastoupil v dubnu 2013 na Českých hokejových hrách v Brně. „Proto jsem byl překvapený, že teď přišla pozvánka. Po takové době... Fakt jsem ji nečekal," směje se rodák ze Zlína.

„Jako první se mi hned vybaví, že naposledy jsem v reprezentaci byl spolu s bráchou Ivanem. Mám z toho spoustu zážitků. Je super, že tady zase můžu být," těší se Rachůnek, že rozšíří svých jedenáct startů za nároďák.

Tomáš Rachůnek během tréninku hokejové reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

Aby ale dostihl své starší bratry, musel by se ještě hodně činit. Vždyť Ivan Rachůnek 46krát, zesnulý Karel Rachůnek dokonce 66krát, včetně zlatého MS 2010.

„Já si ale žádné osobní cíle nedávám. Užívám si, že jsem zase tady a chci být platným hráčem. Jsem zkušenější a vyzrálejší než před šesti a půl lety, i hokejově jsem se posunul," míní Rachůnek.

Když na pondělním srazu rozrazil dveře kabiny v pražských Holešovicích, připadal si trošku jako nováček. „Až na Honzu Kováře v ní totiž nebyl nikdo, s kým jsem v roce 2013 za nároďák hrál. Kluky ale znám, hrávali jsme proti sobě v extralize nebo jsme se potkávali v mládežnických nároďácích," uvedl Tomáš Rachůnek.