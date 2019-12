Gulaš odehraje za reprezentaci jediný zápas! Proč Říha opomenul hráče Třince a Hradce Králové?

Hned čtrnáct hráčů z týmu, který v listopadu potěšil výhrami nad Finy, Rusy i Švédy a triumfoval na turnaji Karjala, zařadil trenér české hokejové reprezentace Miloš Říha starší do nominace pro prosincový Channel One Cup konaný v Moskvě a Plzni. Jediným debutantem v národním týmu je šestadvacetiletý karlovarský útočník Jakub Flek. Ve výběru nechybí nejproduktivnější hráč a nejlepší střelec extraligové sezony Milan Gulaš z Plzně. Ten ale odehraje jen čtvrteční zápas s Finy v západočeské metropoli a do Moskvy už s týmem nepoletí.