Pešán: Mlejnek ke dvacítce? Hlavou mi to běží! Petr může být úspěšným lékem osmnáctky

Slyšel Václav Varaďa od výkonného výboru, že konečné sedmé místo na domácím juniorském světovém šampionátu vnímáte jako neúspěch?

Z úst Václava Varadi došlo na jednání výkonného výboru svazu k detailní analýze posledního MS do dvaceti let, ještě podrobnější analýza proběhla na trenérské komisi, od jejíchž členů dostal Václav Varaďa hodně otázek na tělo. Výstupem je, že MS do dvaceti let bylo neúspěšné.

Proto mu nebyl nabídnut nový kontrakt?

Václavu Varaďovi končí po sezoně smlouva, poděkovali jsme mu za jeho práci a nasazení, a já jsem od výkonného dostal za úkol do konce ledna personálně navrhnout složení nové trojice realizačního týmu po dobu dalších dvou let.

Václav Varaďa (vlevo) a jeho asistent Patrik Eliáš na střídačce během duelu MS do 20 let proti Kanadě.

Ryan Remiorz, ČTK/AP

Jaké kritéria budete při výběru používat?

Mám podmínky, aby hlavní trenér působil u týmu kvůli koncepčnosti práce a komunikaci s kolegy u ostatních reprezentací minimálně po dobu dvou let. Zároveň chci, aby svou práci vykonával na plný úvazek.

Už víte, koho byste nejradši viděl jako Varaďova nástupce?

Mám určitou představu, hrozně nerad bych se ale o konkrétních jménech bavil přes média.

Je jedním z kandidátů Karel Mlejnek, trenér prvoligového Sokolova a asistent Miloše Říhy staršího u reprezentačního áčka?

Karla znám jako kolegu a kamaráda, jeho jméno mi určitě běží hlavou.

Karel Mlejnek.

Josef Pešout, Sport.cz

Uvažujete o tom, že by u týmu zůstali asistenti Václava Varadi Patrik Eliáš s Alešem Krátoškou?

Přestože jsem říkal, že nechci mluvit o konkrétních jménech, tak o jednom už jsem přiznal, že si mi honí hlavou. A teď bych přidával další? To se mě můžete zeptat na další tři čtyři návrhy a já vám nakonec řeknu koho mám v hlavě. Opravdu se o tom bavit nechci. Jediné, co mě zajímá, je, aby byla má nominace schválená co nejdřív. Aby dotyční mohli hned začít sledovat a mapovat svůj budoucí tým, kterému se naplno začnou věnovat od další sezony.

Proč jste se uprostřed rozběhnuté sezony rozhodli u reprezentační osmnáctky nahradit hlavního kouče Karla Berana Jakubem Petrem, zatímco asistenti Plodek se Skuhrovcem zůstali?

Rozhodly neuspokojivé výsledky během celé sezony. Trenérská komise na základě podrobné analýzy doporučila výkonnému výboru schválit tuto změnu, k čemuž nakonec došlo. V současné chvíli jednáme o zapojení Jakuba Petra do týmu do konce sezony, výkonnému výboru jsem ale dnes přednesl, že bych byl velmi rád, aby trenéři u národních týmů napříč všemi kategoriemi podepsali se svazem smlouvy na dobu dvou let. Aby byla koncepce prolnutá skrz kategorie. Tím by se mezi jednotlivými trenéry vytvořil kolektiv, který bude spolupracovat.

Není riskantní měnit hlavního trenéra necelé tři měsíce před mistrovstvím světa?

Samozřejmě to risk je. Zároveň vám ale můžu položit otázku, jestli po takhle výsledkově neúspěšné a znepokojivé sezoně není risk trenéra u týmu ponechat. Musíme tým ochránit před turnajovým kolapsem. Jsem přesvědčený, že Jakub Petr dodá týmu potřebný impuls. Je to zkušený trenér, který dovezl poslední medaili z MS osmnáctek (v roce 2014). Mohl by být tím správným lékem na neuspokojivé výsledky.

Právě kvůli zkušenosti padla volba právě na Petra?

Jakub Petr ztratil angažmá ve Vítkovicích, takže se okamžitě nabízelo jeho jméno pro využití v českém hokeji. Jsem rád, že Kuba do závěru sezony jde s námi, protože to nemusí být jednoduchá štace. Znám ho osobně a vím, že je to skvělý chlap. Budu rád, když u týmu zůstane další dva roky.

Jakub Petr je novým koučem reprezentační osmnáctky.

Aleš Krecl

Cílem osmnáctky na MS bude záchrana?

Musíme začít od toho, abychom zabránili tomu nejhoršímu (sestupu). Na druhou stranu bude těžké získat hráče ze zámoří, kam odešlo velké procento reprezentantů. Proto se s Jakubem Petrem po domácím únorovém turnaji pěti zemí chystáme na inspekční cestu za manažery a hráči do zámoří. Pro nás je to velký úkol. Když se sejde sestava, která by mohla být velmi silná, může se klidně z velkého strachu zrodit velké překvapení.

Jak jste přijal středeční zprávu APK LH, že extraligu od příští sezony od svazu nepřevezme, a letos tak zůstane nejvyšší soutěž sestupová?

Týmy o tom asi jednaly (o uzavření soutěže), ale spíš to byla taková mediální bouře. Za sebe jsem hrozně rád, že sezona extraligy poběží dál v nezměněné podobě.