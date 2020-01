Říhu zasypala lavina omluvenek, i ta od Gulaše. Postoj klubů mu vůbec není po chuti

Jediným nováčkem v nominaci trenéra české hokejové reprezentace Miloše Říhy pro Švédské hry, které se uskuteční od příštího čtvrtka do neděle, je útočník Karlových Varů Jakub Flek. Spousta hráčů se z nominace z nejrůznějších důvodů omluvila.

„Když jsem si výběr pro Švédské hry už s předstihem skládal, měl jsem v něm snad deset jiných hráčů. Z poloviny jsem ho musel měnit. Blíží se totiž play off, jiné týmy hrají zase o záchranu, takže proto tolik omluvenek," pokrčil rameny Říha s tím, že musel zapomenout třeba na obránce Šustra či útočníky Gulaše, Birnera, Jaškina, Nestrašila, Sedláka nebo Ondřeje Beránka.

„Někteří se omluvili ze zdravotních důvodů, jiní kvůli přetížení ve svých klubech. Není to ale otázka jen hráčů, omluvenky za ně posílají i jejich kluby. Doufám, že už nám nikdo další neodpadne," přeje si Říha, jenž do pondělí, kdy se národní tým sejde v Praze, plánuje ještě dva nebo tři hráče do svého výběru doplnit.

Milan Gulaš z Plzně se z reprezentace omluvil.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Před prosincovým Channel One Cupem Říha avizoval, že všechny tři zápasy únorových Švédských her absolvuje plzeňský útočník Milan Gulaš, jenž v prosinci nastoupil jen do domácího souboje s Finy. Jenže nejproduktivnější hráč i nejlepší střelec probíhající extraligové sezony ve výběru pro turnaj ve Stockholmu stejně chybí...

„Milan měl přijet, jenže nakonec to nedopadlo. Volal mi to trenér Plzně (Ladislav Čihák), včera po zápase Plzně v Litvínově jsem mluvil i s Milanem. Jeho vytíženost v klubu je obrovská a bylo nám sděleno, že je Milan zraněný. Sám mi v úterý tvrdil, že má problémy s nohou. Respektuju jeho rozhodnutí, nechci ho do ničeho tlačit," uvedl Říha.

Příští úterý čeká Hradec Králové finále Ligy mistrů, proto Říha vyšel Mountfieldu vstříc a žádného jeho hráče do reprezentace nepovolal. „Už před minulým turnajem jsme českým klubům vycházeli vstříc, aby reprezentovali Česko v evropských soutěžích. Proto teď vyhovujeme i Hradci," vysvětluje Říha.

Útočník Sparty Michal Řepík.

Vlastimil Vacek, Právo

V úterý, tedy dva dny před prvním zápasem české reprezentace na Švédských hrách, navíc hraje předehrávku extraligy Sparta s Vítkovicemi. Přesto Říha dva hráče Pražanů; Jana Košťálka s Michalem Řepíkem; povolal do nároďáku.

A kouči reprezentace se ligové utkání vložené do pauzy pro národní tým vůbec nelíbí. „Máme reprezentační přestávku a kluby si do ní překládají zápasy, což se mi nezdá vhodné. Kluky ze Sparty čeká v úterý extraligový zápas, pak by měli odehrát tři za národní tým a další úterý už je zase extraliga. Chceme se nějak domluvit, ale kluby by taky mohly vyjít reprezentaci vstříc," zesiluje Říha hlas.

Hokejisté Karlových Varů (zleva) autor branky Vojtěch Polák, Tomáš Rachůnek a Jakub Flek se radují z gólu.

Slavomír Kubeš, ČTK

Jediný nováček ve výběru Flek se měl zúčastnit už prosincového turnaje, z něho se ale musel omluvit kvůli zranění. Poprvé od předloňského MS v Dánsku se do nároďáku vrací obránce Libor Šulák a útočník Tomáš Hyka. Ještě po delší pauze se vrací do reprezentace zadák Jan Košťálek (duben 2017) a jiný bek David Němeček (listopad 2017)

Češi do turnaje vstoupí příští čtvrtek zápasem ve Stockholmu proti domácímu Švédsku. O dva dny později pak na stejném místě vyzvou Finsko, v neděli turnaj zakončí soubojem s Ruskem. Po dvou turnajích patří Čechům v tabulce Euro Hockey Tour první příčka. Druzí Finové zaostávají jen o skóre. Třetí Švédové a čtvrtí Rusové mají o čtyři body méně.