Vytočený Říha: Tak netvořme reprezentaci a hrajme jen na klubové úrovni!

Plány jsou jedna věc, realita druhá. Tu nyní zažil trenér Miloš Říha při nominaci na Švédské hry, které se hrají příští týden. Reprezentační kouč si připravil seznam na třetí podnik Euro Hockey Tour, jenže musel škrtat. A podle svých slov výrazně. „Včera mě to zaskočilo, je to otázka 24 hodin. Opravdu se mi nelíbí přístup na klubové úrovni. Musíme si uvědomit, co chceme. Netvořme reprezentaci a hrajme na klubové úrovni. Vždycky jsme se chtěli dohodnout, přijde mi ale, že polovina klubů nechce,“ řekl ve středu Říha při nominační tiskové konferenci.

Jak probíhal výběr jmen hráčů na Švédské hry?

Postavili jsme si mužstvo, že pojedeme obhájit prvenství z loňského roku, bohužel se blíží play off, bohužel se hraje o záchranu, bohužel hráči jsou v klubech vytížení, takže jsme dostali spoustu omluvenek. Situaci řešíme ještě nyní za pochodu.

Koho jste musel například oželet?

Nechci všechny hráče jmenovat, aby tu nevzniklo, že nechtějí reprezentovat. Z obránců to je například Andrej Šustr z Kunlunu. Dále například Gulaš, Birner, Jaškin, Nestrašil, Sedlák, Ondřej Beránek. Někteří hráči jsou zranění, další přetížení. Chápeme jednu stranu, ale když se podívám do historie, když jsem trénoval Pardubice, tak na každý turnaj odjelo dvanáct hráčů a nikdo se neptal. Myslím si, že klubová záležitost by měla vyjít vstříc reprezentaci, a ne hráče přemlouvat, aby reprezentace důstojně vystoupila.

Hrál u Šustra nějakou roli fakt, že hraje v Číně, kde se nyní hodně řeší koronavirus?

O tom jsme se nebavili. On nám odjel dva turnaje, má problémy se zády, má to daleko, hraje ještě zápas, dostavil by se až ve středu, takže jsme se víceméně dohodli.

V nominaci není Milan Gulaš z Plzně, lídr kanadského bodování extraligy, proč?

Takto jsme se dohodli, takže s tímto jsme počítali. Včera jsme mluvili osobně s Milanem, má zraněnou nohu a chce ji doléčit. Nechceme na nikoho tlačit, aby hrál třeba pod injekcemi, jako třeba Sedlák, který se omluvil. Chtěli jsme, aby Milan odehrál všechny tři zápasy, tak jsme byli i domluveni, bohužel sám řekl, že se necítí.

S jakou vytížeností počítáte pro brankáře, v nominaci jsou Roman Will a Dominik Furch...

S náhradníky jsme nominovali čtyři brankáře, ale turnaj chceme odjet s dvěma. Původně jsme nominovali jako třetího Lukáše Dostála (Ilves Tampere), ale tam jsme se nedomluvili a nyní situaci ještě řešíme.

Souvisí absence obránce Andreje Šustra, který hraje v Číně, s koronavirem?

O co jde v případě Dostála?

To je naše záležitost, vzniklo nedorozumění.

V nominaci není ani útočník Dmitrij Jaškin, také je zraněný?

Volal nám management Dynama Moskva. On nám odjel všechny turnaje, teď má nějaké zranění, takže jsme klubu vyhověli, když nám Dynamo hráče pokaždé pouštělo.

Například Litvínov vám v případě obránce Michala Moravčíka vyšel vstříc, což je dobrá zpráva, ne?

Tam jsme se neptali, my jsme počítali, že půjde z Plzně. Možná ještě něco přijde, Litvínov zavolá, že on je jejich stěžejní obránce a hrají o sestup. Proč nemáme nikoho z Pardubic, Vítkovic... je to zase na dohodě.

Český útočník Milan Gulaš na Švédských hrách hrát nebude.

Vlastimil Vacek, Právo

Do reprezentace se vrací zkušený útočník Jan Kovář, bude on lídrem, jste rád, že je zpět?

Určitě, doufám, že to tak dopadne. Myslím, že Honza bude tím lídrem, kterým byl v prvním turnaji, i když je sestava trochu okleštěná proti našim představám, trochu oslabená, ale věřím, že se kluci budou chtít ukázat a turnaj dopadne dobře.

Co znamená, že u Kováře věříte?

Když vidím, jak se to na nás sype...

A co třeba Roman Červenka, oslovili jste ho?

Mluvili jsme s ním, stále se potýká se zraněními, sám řekl, že by to nezvládl. Kdyby byl stoprocentně fit, jel by.

A směrem ke světovému šampionátu?

Turnaje směřují k mistrovství světa, pokud si ho nevyzkoušíme... Můžeme mluvit také o Tomáši Plekancovi. Pokud se nám neukáže v turnaji, neodehraje celý turnaj. Vrchol se blíží a spíše budeme počítat s hráči, které máme vyzkoušené.