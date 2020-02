Hokejisté budou proti Finsku bojovat o návrat do čela EHT. Kdo bude v brance?

Češi nastoupí v brance s Dominikem Furchem, který nahradí Romana Willa. Do sestavy se zařadí i další pětice hráčů, která do souboje se Švédy nezasáhla. Na debut se může těšit Jan Dufek ze Zlína, hrát budou také další útočník Michal Kovařčík, obránci David Sklenička, Lukáš Klok a na pozici třináctého útočníka bude připraven Lukáš Rousek.

Odpočinek čeká zadáky Michala Moravčíka s Vojtěchem Mozíkem a z ofenzivy Radana Lence a Matěje Stránského. "Máme tady pět formací, takže chceme dát příležitost všem hráčům," řekl asistent trenéra Karel Mlejnek.

Jan Dufek během tréninku hokejové reprezentace před turnajem Beijer Hockey Games.

Vlastimil Vacek, Právo

Pohromadě zůstal jen první útok Jana Kováře s Michalem Řepíkem a Martinem Zaťovičem, spolu si znovu zahrají bratři Hynek, Tomáš a Radim Zohornové. "Už se Švédy, když jsme hru stahovali ve třetí části, šli k sobě. Myslím si, že závěr utkání byl velmi dobrý, měli šance. Tu vazbu ponecháme," podotkl Mlejnek.

Češi se pokusí zastavit v Euro Hockey Tour sérii tří porážek. Po úvodních čtyřech vítězstvích podlehli na prosincovém Channel One Cupu v Moskvě Rusku 3:4 po samostatných nájezdech a Švédsku 1:3.

S Finskem ale v obou duelech v této sezoně slavili. V listopadu na turnaji Karjala v Helsinkách vyhráli 3:2 po samostatných nájezdech a v prosinci v Plzni na začátku Channel One Cupu zvítězili 4:3 v prodloužení.

"Všechno je to vyrovnané. Je to o detailech. Chceme vyhrát každý zápas bez ohledu na to, jestli se hraje o první nebo o třetí místo. Víme, že jsou na tom Finové podobně bruslařsky, možná ještě líp (než Švédové). Je to velmi kompaktní soupeř," doplnil Mlejnek.

Dominik Furch a Zdeněk Orct během tréninku hokejové reprezentace před turnajem Beijer Hockey Games.

Vlastimil Vacek, Právo

Na první zápas v národním týmu od poloviny prosince 2018 se těší Furch. "Doufám, že předvedu dobrý výkon. Budeme chtít vyhrát. I když je to příprava v rámci sezony, tak je určitě příjemné ji mít kvalitní a vítěznou," prohlásil Furch k boji o první místo.