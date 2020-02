Hokejová dvacítka má nového trenéra

Varaďa vedl juniorský národní tým poslední dvě sezony, na MS v Kanadě i nedávno v Ostravě a Třinci skončil se svými svěřenci pokaždé na sedmém místě.

„Z úst Václava Varadi došlo k detailní analýze posledního MS do dvaceti let, ještě detailnější analýza proběhla na trenérské komisi, od jejíchž členů dostal Václav Varaďa hodně otázek na tělo. Výstupem je, že MS do dvaceti let bylo neúspěšné. Václavu Varaďovi končí po sezoně smlouva a já jsem od VV dostal za úkol do konce ledna personálně navrhnout nové složení realizačního týmu," prohlásil na konci ledna šéftrenér svazu Filip Pešán.

Mlejnek do konce sezony zůstává asistentem u reprezentace dospělých, kterou vede Miloš Říha. „Ve zbývající části sezony zůstává prioritou dospělá reprezentace, po jejím skončení se ovšem budu naplno věnovat juniorskému výběru a ukončím i trenérské a manažerské působení na klubové úrovni," řekl po jmenování Mlejnek.